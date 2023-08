Modifiquen les bases de les ajudes a la joventut per a potenciar el seu associacionisme

Entrega dels xecs a la Joventut per part del Govern (SFGA)

“Donar suport a l’associacionisme juvenil és clau per a garantir la participació dels joves en la societat”. Aquest és el motiu principal de la modificació de les bases de les subvencions del Govern per a dur a terme projectes adreçats a la joventut, en la qual està treballant des del ministeri de Cultura, Joventut i Esports. Ho ha anunciat la titular del ministeri, Mònica Bonell, durant l’acte d’entrega dels xecs de les ajudes del 2023, celebrat aquest dimarts a la tarda a l’Hotel Rosaleda d’Encamp, on també hi ha assistit el secretari Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes.

L’objectiu d’aquesta modificació és posar en valor aquells projectes que neixen des de l’associacionisme juvenil, “sense deixar de banda projectes d’altres entitats que estiguin adreçats als joves”, segons ha indicat Bonell.

Durant l’acte, la ministra de Cultura, Joventut i Esports també ha destacat la importància que el jovent pugui adoptar un paper actiu i protagonista, que transformi i generi canvis en l’entorn. Motiu pel qual Bonell ha animat als joves a associar-se, ja que aporta diversos valors a la societat com el coneixement d’altres realitats; l’acció i transformació social; l’anàlisi crítica de la realitat; l’escolta activa i l’autocrítica; la intel·ligència emocional; i la participació i l’organització.

Recordar que en aquesta tretzena edició de les ajudes, els projectes del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, l’Associació Projecte Vida, la Colla Castellera d’Andorra i el Canòlich Music Andorra han estat els beneficiaris de les subvencions del Govern per a dur a terme projectes adreçats a la joventut per al 2023, que va atorgar el passat 28 de juliol el Consell de Ministres.