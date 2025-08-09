Per què els mosquits piquen més a unes persones que a unes altres

A l’estiu, especialment, apareixen uns desagradables visitants que provoquen moltes molèsties: els mosquits! Molta gent es pregunta per què, aquests, piquen més a unes persones que a altres i és que s’ha de saber que els mosquits utilitzen diferents factors per a identificar les seves víctimes. Tot i que no es coneixen totes les raons amb certesa, aquí hi ha algunes de les possibles explicacions:
1. Olors corporals i ambientals: Les persones emeten olors corporals que poden variar segons factors com la genètica, l’alimentació, l’activitat física i altres. Algunes d’aquestes olors poden atraure els mosquits: per exemple, el CO₂ que exhalen els animals i els humans en respirar, així com l’àcid úric que produïm quan suem. A més, els perfums, locions i productes de la pell amb una olor dolça o floral, són els que més els hi agrada. Si, a més, estem menjant dolços o aliments amb un alt contingut de carbohidrats, serem l’objectiu de les seves mirades.
2. Temperatura corporal: Les persones amb temperatures corporals més elevades, podrien ser més atractives per als mosquits, ja que aquests insectes sovint busquen zones més càlides per a picar.
3. Grups sanguinis: Alguns estudis han suggerit que els mosquits podrien tenir preferència per les persones amb determinats grups sanguinis. Hi ha evidències que indiquen que els mosquits se senten més atrets pel grup sanguini “O” que per altres grups, però aquesta teoria és encara tema de recerca.
4. L’atractiu que tenim per als mosquits també pot tenir una base genètica. Si els vostres familiars són carn de cultiu per a aquests insectes, és probable que també vosaltres sigueu més susceptibles a les picades.
5. Els factors ambientals com l’olor de determinades plantes, la presència d’aigua estancada o altres factors que varien d’una ubicació a una altra, originen també que vinguin els mosquits. Intentem allunyar-nos per tant, d’aquests focus d’atracció.