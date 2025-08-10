Gina del Rio arriba a les semifinals de l’esprint i acaba 10a a la cursa que tanca el Blink Festival

Gina del Rio, al capdavant a la sèrie de quarts de final de l'esprint del Blink Festival. FOTO: Nordnes_Nordic Focus
Aquest dissabte s’ha disputat l’última jornada del Blink Festival de rollerski, a Noruega, amb l’esquiadora de fons del Principat, Gina del Rio, a la cursa esprint. L’andorrana ha finalitzat en la 10a posició després d’arribar a les semifinals. En quarts de final, Del Rio guanyava la seva sèrie amb un crono de 2.27,1, imposant-se en un mà a mà amb l’alemanya Rydzek, que també es classificava per a les semifinals, i la sueca Levan, que es quedava fora.

A les semifinals, l’andorrana finalitzava cinquena, sense opció a estar a la final tot i acabar a només 2,1 segons de la noruega Weng, que guanyava la sèrie amb el mateix temps que l’alemanya Fink. Quedaven fora la també alemanya Rydzek, la noruega Myhre i la noruega Aarekol.

Amb aquest resultat, finalment, Gina del Rio tancava la competició esprint en la 10a posició.

