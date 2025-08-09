El Centre Cultural Lauredià obrirà portes l’abril de l’any vinent

El Centre Cultural Lauredià té previst iniciar la seva programació d’activitats a finals del primer trimestre de 2026, un cop finalitzin les obres de remodelació de totes les sales de seminaris i dels dos auditoris, Rocafort i Claror. Els treballs, que s’espera que acabin a finals de gener, convertiran un dels escenaris en el primer del país totalment accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Així ho ha publicat el mitjà AndorraDifusió.
Segons ha explicat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, actualment s’està treballant en les instal·lacions tècniques dels auditoris, com ara la llum, el so i l’aigua. Posteriorment, es procedirà als revestiments, la col·locació de les noves butaques i la instal·lació de la nova façana. “A partir d’aquí es farà l’entrega de l’obra, les proves tècniques i, finalment, el posarem en funcionament. El poble ja ho espera amb molta il·lusió”, ha destacat Cairat.