Pensar en preferiria i no, en hauria

Una de les claus de la salut emocional, és practicar la tolerància a la frustració. És acceptar que les coses no sempre sortiran com ens agradaria. A nivell mental no es processa de la mateixa forma dir, preferiria que les coses fossin així que dir, haurien de ser així.

Aquesta segona opció es rígida i inamovible, en canvi, la primera es modificable i deixa la porta oberta a més opcions. Pensant en hauria de , s’està actuant amb obligació, la conducta o el resultat ha de ser d’una manera en concret i està condicionada per les creences irracionals. Aquestes son idees totalitaristes, la persona les agafa per guiar la seva interacció social i les utilitza per a jutjar les situacions. A partir d’elles decideix si el món és just o injust, si algú és bona persona, agraït, educat, etc. Alguns exemples son: – Tothom m’ha de tractar bé – Tot ha de sortir com ho desitjo – He de ser propietari d’un pis, etc.

Davant aquests pensaments, si la resposta no es l’esperada ens sentirem malament i ens enfadarem amb nosaltres mateixos i segurament també amb els demés. En canvi, pensant en preferiria que , la lectura de la realitat és totalment diferent. Amb aquest segon pensament, si el resultat no ens agrada, sempre podrem adaptar-nos a ell. La forma d’afrontar les situacions canvia i amb ella les emocions sorgides. – Si els altres no em tracten com vull, potser és que espero massa d’ells – Si les coses no surten com vull, ja m’adaptaré a la situació – Si no puc ser propietari d’un pis, em quedo de lloguer, etc. És a dir, preferiria que la realitat fos d’aquesta manera, però si no ho és, no em frustro i m’adapto.

Encara que no ho sembli, pensant en hauria de , estem condicionant els nostres sentiments. Estarem contents o tristos segons el resultat obtingut, en comptes de decidir-ho. Podem estar contents tot i no haver aconseguit l’objectiu desitjat, perquè era preferible aconseguir-ho, no una obligació. Tot i així, dependrà sempre de l’autoexigència de cadascú!

