Tres coses que no sabies sobre les cabres

Estudiant a fons als caprins, els científics han descobert que no sols no tenen un pèl de ximples sinó que gaudeixen d’una memòria privilegiada i un sistema de comunicació bastant més avançat del que es pensava.

Tenen bona memòria. Les cabres aprenen a resoldre tasques complexes, com treure menjar d’una caixa amb un sofisticat mecanisme a gran velocitat. Cosa que és més sorprenent: recorden com resoldre el repte durant almenys deu mesos, la qual cosa indica que gaudeixen d’una bona memòria a llarg termini.

Es comuniquen. Les cabres femella recorden la crida de les seves cries fins i tot si passen més d’un any separades d’elles. Això sí, cal admetre que les cabres estan lluny d’aconseguir el rècord de memòria dels dofins, que recorden i reconeixen la xiulada de cadascun dels companys amb els quals ha conviscut fins vint anys després de separar-se.

Belen amb accent. No tots els bels són iguals. Aquests animals poden modular la seva veu per a desenvolupar diferents sons i accents, segons el grup en el qual neixin. Així, la manera de pronunciar les seves vocalitzacions no sols depèn de la genètica sinó d’on es crien, com ens succeeix als humans. L’accent es desenvolupa en el temps que transcorre des que tenen tan sols una setmana de vida, fins que compleixen cinc setmanes.

Per Tot Sant Cugat

Font: wikifaunia.com