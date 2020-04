Un veí de la Seu d’Urgell ha impulsat una campanya de micromecenatge per recaptar diners per a la compra de material sanitari per a la Fundació Sant Hospital. L’objectiu és ajudar el centre mèdic urgellenc a fer front a la pandèmia de la COVID-19 amb l’equipament adequat.

Toni Olm, promotor de la proposta, indica que la idea és abastir l’Hospital de la Seu amb Equips de Protecció Individual (EPI), com ara mascaretes, guants, escovillons de recollida vírica i bates impermeables, entre d’altres.

La possibilitat de col·laborar en les donacions estarà activa durant 15 dies. Les aportacions econòmiques es poden vehicular a través de la plataforma Leetchi.

La campanya de micromecenatge compta amb la certificació del director-gerent de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, Francesc Guerra. Aquest dissabte la suma recaptada és de 1.327 euros, en menys d’un dia de posada en marxa de la iniciativa.