Projecte de Llei de crèdit extraordinari per a comprar un terreny adjacent al Centre Penitenciari i ampliar-ne les instal·lacions

El Govern ha aprovat el Projecte de Llei de crèdit extraordinari per a comprar una parcel·la de terreny de la finca Serrat Blanc per al Departament d’Institucions Penitenciàries. L’objectiu és poder adquirir un espai de 1.782,97 m2 que confronta amb el mur de tanca del Centre Penitenciari per tal d’ampliar, en un futur, les instal·lacions del centre i poder-hi ubicar un mòdul de salut mental. La decisió dona resposta al pla d’acció dissenyat pel Govern per a continuar apostant per un Centre Penitenciari amb condicions dignes i funcionals per interns i funcionaris.
Així, i tal com ja va explicar la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, a principis d’abril davant de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General, l’adquisició de la parcel·la permetria donar resposta a l’increment progressiu i significatiu del nombre de persones internes amb patologies de salut mental que fa imprescindible disposar d’un espai específic i adaptat adequadament. La distribució actual obliga a utilitzar parcialment l’actual mòdul de menors per a fer atencions a persones que pateixen patologies de salut mental.
La compra dels espais permetrà millorar l’entorn per al treball multidisciplinari amb infermeria, psicologia i psiquiatria, i un règim d’internament adaptat als interns amb problemes de salut mental. Alhora, hi haurà més espais per a poder fer activitats per als interns en general per tal de dur a terme una reinserció efectiva, ja que els espais de què disposa actualment el Centre Penitenciari no són suficients per a atendre totes les demandes i propostes en l’àmbit de la reinserció. Molné ja va indicar davant del Consell General que l’acció “es du a terme sense necessitats immediates i sense sobrepoblació al centre”, per tant, “amb anticipació”.
El Govern i la propietat han pactat un preu de 275.000 euros, dels quals 260 mil euros són per a la compra efectiva del terreny i la resta comptabilitzen els impostos i despeses de la formalització del canvi de propietat. Un cop aprovat el Projecte de llei pel Govern, aquest serà tramès al Consell General per a la seva aprovació, si escau.