A vegades ens oblidem que les ungles són molt més que esmalts de colors. De fet, la cura de les ungles és fonamental perquè es vegin cuidades i boniques, tant si estan pintades com si no. Avui t’expliquem quins problemes presenten i quins productes t’ajudaran a solucionar-los.

Les nostres ungles demanen atenció

Segons l’Associació Espanyola de Dones Dermatòlogues, el 20% de la població sofreix d’ungles fràgils, i els casos en dones dobleguen en número als dels homes. Es tracta d’una de les consultes més habituals a la qual han de respondre els dermatòlegs i la queixa principal dels pacients és que les seves ungles “s’obren a capes”. Si bé la causa d’aquesta fragilitat pot ser una malaltia o un efecte secundari d’algun medicament, en la majoria de casos es deu tant a factors interns –per exemple, una alimentació deficient– com a externs.

Respecte als factors externs, hem de tenir en compte que, igual que les mans, les nostres ungles estan sotmeses a nombroses agressions. Als canvis de temperatura i les activitats manuals se sumen les manicures permanents –tan de moda últimament–, els químics presents en alguns productes de neteja i esmalts i, els micro traumatismes o copets que anem donant a les ungles al llarg del dia.

Com a conseqüència, les ungles sofreixen de deshidratació, descamació o es tornen trencadisses. Un altre problema que poden presentar és que s’engrogueixin, una cosa que succeeix de manera habitual entre els fumadors o quan s’utilitzen determinats tipus d’esmalts que danyen la superfície de l’ungla.

Alguns consells…

– Les cutícules són la barrera que protegeix la matriu de l’ungla i cuidar-les de manera correcta és important per a evitar infeccions. No obstant això, no sempre ho aconseguim. La regla d’or és que no has de tallar les cutícules. És suficient amb humitejar els dits amb aigua temperada i empènyer les cutícules suaument cap a la base.

– També és molt important mantenir-les hidratades, ja que tendeixen a la sequedat. Per a això, aplica cada dia un oli de cutícules tant en la zona de la pell com sobre la làmina de l’ungla, perquè a poc a poc vagin recuperant els nivells d’hidratació correctes.

– Si estaràs en contacte amb l’aigua o amb productes químics, protegeix-les usant guants de goma. Després d’aquestes activitats és recomanable aplicar crema hidratant.

– Si tens les ungles molt danyades, decanta’t pels dissolvents sense acetona, ja que resulten menys agressius.

– Mantenir una bona alimentació t’ajudarà a presumir d’ungles fortes. Són recomanables els aliments rics en àcids grassos, com els ous, les nous, les verdures i els lactis; els aliments rics en proteïna, com les carns magres o el pollastre; i els aliments rics en Vitamina A, B i C, presents en fruites i vegetals.

…i remeis casolans:

– Per a eliminar les taques: frega la superfície de l’ungla amb una llimona tallada per la meitat. A continuació renta i seca bé les ungles per a evitar que quedin restes. Repeteix amb assiduïtat.

– Si les teves ungles estan resseques: remulla-les en oli d’oliva durant deu minuts dues vegades per setmana, o en aigua tèbia amb llimona.

– I si es parteixen amb massa facilitat: talla una ceba per la meitat, obre un forat i introdueix l’ungla per a endurir-la. Després, no oblidis rentar-te bé les mans.

Els teus aliats per a la cura de les ungles

Nailtrition, d’Orly Un tractament enfortidor (7+7 dies) que nodreix les ungles escamades, esquerdades o febles després de l’ús d’ungles artificials. Ric en col·lagen, proteïna de blat, queratina i extracte de bambú, enforteix i estimula un creixement més sa i ràpid. El seu preu: 20€.

Esmalte endurecedor para uñas, de Química Alemana. A més d’endurir i protegir l’ungla, aquest tractament prevé i corregeix el seu trencament, dóna cos a les ungles primes i evita la seva descamació.

Quitacutículas, de Mavala. Neteja la zona i estova la pell morta, permetent donar forma al contorn de l’ungla amb facilitat. Només cal aplicar el producte de manera abundant al voltant del contorn de l’ungla amb el pinzell i deixar actuar durant uns minuts. Després, ja es poden empènyer les cutícules amb l’ajuda d’un palet de taronger cobert amb cotó. Per a acabar, aclareix amb aigua i sabó per a eliminar l’excés de producte. El seu preu: 11,95€/10ml.

També de Mavala, està Mavapen. Un oli per al contorn de les ungles en format aplicador que nodreix, hidrata i suavitza. Conté oli d’ametlles dolces, amb alt valor nutritiu; oli de llavors de gira-sol, que ajuda a combatre els radicals lliures; vitamina A, que neutralitza les funcions cutànies; i vitamina E, amb efecte antioxidant. El seu preu: 16,75€/4,5ml.

Genie in a bottle, de Deborah Lippman. Els pigments ultra violetes d’aquest tractament neutralitzen les ungles opaques, tacades o groguenques, per a realçar i unificar el to natural i blanquejar les puntes de les ungles. La seva fórmula amb te verd, biotina i oli de llavors de gira-sol ajuda a nodrir les ungles i estimula el creixement alhora que endureix. Per part seva, la vitamina E és un potent antioxidant que ajuda a protegir les ungles contra els radicals lliures. El seu preu: 24€.

Removedor con Vitamina E, de Masglo. Producte per treure l’esmalt sense acetona que dissol l’esmalt suaument, respectant l’equilibri natural de les ungles sense ressecar-les. Per part seva, la vitamina E promou la reconstrucció de la queratina en les ungles i és antioxidant. El seu preu: 7€/60ml.

