A les portes de la disputa del primer ral·li del 2020, Joan Vinyes i Jordi Mercader van tenir l’oportunitat de pilotar el Suzuki Swift R4lly S, en una cronometrada de terra. Així doncs, en un inici de temporada atípic en els onze anys que porten en l’equip de la marca japonesa, Vinyes – Mercader iniciaran la seva trajectòria al volant del seu nou Swift, a partir del 27 de Febrer, en pistes de terra del nord de Portugal.

Amb aquesta perspectiva, un test en un terreny semblant al de la prova de Serras de Fafe era una cosa ineludible si tenim en compte, que el nou Swift R4lly S mai havia rodat en un escenari d’aquestes característiques.

Les prestacions del Suzuki Swift R4lly S prometen, també sobre terra.

Després del seu habitual pas per Lapònia, on va realitzar un stage de tres denses jornades pilotant diversos vehicles sobre un traçat dissenyat en un llac gelat, Joan Vinyes es va desplaçar a terres gallegues per a situar-se en l’habitacle del nou Swift al costat del seu company habitual, Jordi Mercader. Per al pilot andorrà, la primera impressió de la seva nova mecànica sobre terra és molt positiva: “Continuem descobrint el nou Swift i no hi ha dubte que a mesura que anem fent quilòmetres amb la nova mecànica, ens adonem del potencial que té el Swift. És cert que queda molta feina per fer, a mesura que avancem en el desenvolupament d’aquest, la millora de les seves prestacions és evident i això tindrà una repercussió directa en els cronos.”

Amb tot Vinyes, és conscient que en el moment en què comencin a competir es veurà la situació real del Swift: “No hi ha dubte, que en el moment que tinguem rivals al davant amb mecàniques semblants a la nostra, sabrem on estem realment. Amb tot, continuo dient que el marge de millora és ampli i això ho anirem demostrant a mesura que avanci la temporada.”

Per a començar moltes especials sobre terra.

En la presentació de la temporada, els dirigents de l’Equip Suzuki Motorsport, van anunciar un calendari en el qual per primera vegada s’inclouen ral·lis de terra i asfalt.

Precisament els ral·lis de terra són els primers de la temporada i, a més, d’un nivell molt alt. En concret el 33 Ral·li Serras de Fafe a finals de febrer, vàlid per al campionat portuguès de l’especialitat, serà el repte inicial mentre que la prova portuguesa vàlida per al Campionat del Món de Ral·lis (WRC), entre el 21 i el 24 de maig, servirà per a mesurar-se amb els millors de la categoria que habitualment disputen el mundial.

En aquests moments, amb la incertesa normal de no conèixer els escenaris ni els rivals, Vinyes-Mercader esperen amb impaciència el moment d’iniciar els reconeixements del primer ral·li del 2020.