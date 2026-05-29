Fira Consciencia’t, a la Sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell

Aquest dissabte i diumenge, 30 i 31 de maig, a la Sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, se celebra una nova edició de la Fira Consciencia’t, especialitzada en salut, esoterisme i teràpies complementàries al Pirineu. Val a dir que, la mostra és organitzada per la Unió de Botiguers de la Seu (UBSU), amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament urgellenc. L’esdeveniment manté l’emplaçament habitual a Sant Domènec, al costat mateix de la plaça dels Oms. Núria Capdevila, membre de la junta de l’UBSU, ha explicat en una entrevista a RàdioSeu que segueixen apostant per aquest espai perquè «és un lloc molt acollidor, que permet fer tallers a l’escenari de l’antic altar i als estands es disposa de certa intimitat per a poder fer algun tractament o pactar vendes».
El certamen manté el format habitual, però segueix presentant novetats, en alguns casos presentades per establiments de la Seu. El programa d’enguany començarà amb un homenatge pòstum a Josep Olives, catedràtic d’Humanitats a la Universitat de Barcelona i que va ser una de les persones que va apostar per la Fira Consciencia’t des de la primera edició.
La mostra estarà oberta aquest dissabte de les 11 del matí a les 9 del vespre; i diumenge, de les 10 del matí a les 8 del vespre. Al llarg del dia hi haurà diversos tallers proposats per les botigues, empreses i particulars que hi prenen part. Hi haurà un any més una àmplia representació de professionals i comerços locals i de la comarca.