Paisatges efímers, la nova exposició de Roser Casanovas a l’Institucional

Del 2 al 31 d’octubre, l’Institucional -seu de l’associació la Xarranca- acollirà l’exposició “Paisatges efímers”, una mostra que recull la mirada personal de l’artista Roser Casanovas sobre la transformació constant de la natura. La inauguració tindrà lloc el dijous 2 d’octubre, a les 19 hores. “La natura m’inspira per a crear les meves obres i per a expressar els meus sentiments. Cada moment és únic i extraordinari”, explica l’artista. Colors, llums, muntanyes, mar i vegetació esdevenen matèria viva en unes obres que volen capturar l’instant i transmetre’l a l’espectador.
El seu estil es caracteritza per formes que es difuminen i s’esborren en el moviment, creant la sensació que el paisatge respira i es transforma davant dels ulls de l’espectador. Aquesta aproximació pictòrica, on les formes no són fixes sinó vibrants i transitòries, reforça la idea de la natura com a energia en constant canvi.
“L’ésser humà tendeix a voler-ho controlar tot, però la realitat és que la natura evoluciona de manera imparable. Aquesta exposició és un intent d’aturar el temps i retenir aquests paisatges efímers i gairebé onírics: l’atmosfera, la llum, les tonalitats canviants.
Amb “Paisatges efímers”, Roser Casanovas convida el públic a observar, a gaudir i a deixar-se contagiar per la bellesa efímera de l’entorn. “Un regal de la natura per a tots”, resumeix.
L’artista
Roser Casanovas (Lleida, 1962) prové d’una família de pintors i va reprendre els pinzells l’any 2009, després d’una trajectòria vital marcada per l’herència artística del seu pare. Formada a les escoles d’art de la Massana i d’Andorra la Vella, ha explorat diverses tècniques fins a especialitzar-se en l’aquarel·la. La seva obra se centra en la natura i la connexió amb l’ésser humà.
Insta: @casanovaspadulles
web: rosercasanovasart.wixsite.com