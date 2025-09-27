Dilluns es presenta el llibre dels 16ns Debats de Recerca “Aigua: desafiaments i oportunitats”

Ja està fixada la data de presentació del llibre dels 16ns Debats de Recerca “Aigua: desafiaments i oportunitats“. Tal i com anuncia la Societat Andorrana de Ciències (SAC) l’acte es farà aquest proper dilluns, dia 29 de setembre, a les 6 de la tarda, a la sala d’actes de MoraBanc, a Andorra la Vella.
El llibre en qüestió està editat amb el suport del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats del Govern d’Andorra, d’Andorra Recerca Innovació (AR+I), de l’entitat financera MoraBanc i de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Els assistents seran obsequiats amb un exemplar del llibre.