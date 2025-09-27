Anna Traveset, distingida amb el Premi Nacional d’Investigació

La professora i ecòloga Anna Traveset, nascuda a Organyà, ha estat distingida amb el Premi Nacional d’Investigació 2025, que concedeix el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del Govern espanyol. Concretament, segons s’ha fet públic aquest divendres, la investigadora alturgellenca rebrà el guardó en la Modalitat Alejandro Malaspina, categoria dedicada a les Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals.
Anna Maria Traveset Vilaginés resideix des de fa anys a Mallorca, on és investigadora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, que forma part del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Des del Ministeri han justificat la concessió del premi “per les aportacions fonamentals a l’estudi de les interaccions ecològiques i la biodiversitat en ecosistemes insulars”, i en destaquen que “el seu lideratge en projectes internacionals i les nombroses publicacions científiques la situen entre les ecòlogues més influents del món”. També han valorat que “la seva tasca investigadora, formativa i divulgativa ha contribuït de manera decisiva a l’avenç del coneixement ecològic i la conservació de la biodiversitat”.
Anteriorment ja ha rebut d’altres guardons destacats com ara el Premi Rei Jaume I de Protecció del Medi Ambient (2017) i Premi Ramon Llull 2022 concedit pel govern de les Illes Balears. D’altra banda, des de 2019 ocupa el càrrec de Representant Institucional del CSIC a les Illes.
Anna Traveset es va llicenciar en Biologia a la Universitat de Barcelona i va realitzar la seva tesi de màster, sota la direcció del professor Ramon Margalef, sobre taxonomia i ecologia de les esponges d’aigua dolça. Després va fer el doctorat a la Universitat de Pensilvània, a Filadèlfia (EUA), on començà a treballar en les interaccions planta-animal, fent treballs de camp al Parc Nacional de Guanacaste (Costa Rica). De tornada a Europa, els anys 1990 i 1991 va treballar a l’Estació Biològica de Doñana i, finalment, al 1992 es va establir a Mallorca per a formar part de l’IMEDEA.
A nivell professional, al 1995 va entrar a treballar pel CSIC. L’any 2001 va obtenir la plaça d’investigadora científica, càrrec que va ocupar fins al 2006, quan es va convertir en Professora d’Investigació a la mateixa institució. Ha dirigit el laboratori d’Ecologia Terrestre a l’IMEDEA des de 2000. Paral·lelament, de 2000 al 2004 va ser la representant espanyola del Progama LINKECOL a la European Science Foundation (ESF), i de 2006 al 2014 va formar part del Comitè Internacional de Ciència (IUBS).
En el període 2010-2014 va ser membre del jurat de “Biologia Evolutiva, Poblacional i Ambiental” a les beques del Consell Europeu d’Investigació. Del 2012 al 2013 va formar part de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI), i del 2014 al 2018 va ser responsable del jurat Nacional d’Investigació pel programa de Biodiversitat, Ecologia i Canvi Climàtic. De 2017 al 2022 va formar part del Comitè de l’Àrea Global Vida del CSIC, i el 2019 va entrar al Comitè Assessor de l’ONG Initiative pour les Petites Îles de Méditerranée.
A nivell més local, l’any 2017 Anna Traveset va ser la persona escollida per l’Ajuntament d’Organyà per llegir el Pregó de la Festa Major de la vila. Una jornada en què Traveset va expressar l’emoció per poder protagonitzar aquest acte significatiu de la seva població natal i va narrar els seus records d’infància i adolescència a Organyà, una etapa en què ja va començar a desenvolupar la seva vocació per investigar i per veure món.