Oriol Pi i Roger Turné preparen a la Copa del Món de França el Mundial de BTT

Amb els millors del Món, els “bikers” andorrans Oriol Pi, en categoria Elit i Roger Turné, en categoria U23, han fet un test important a la Copa del Món de Les Gets, a França, de cara al proper Campionat del Món de l’especialitat que es disputarà a Valais (Suïssa), el proper cap de setmana.
A Les Gets, els “bikers” de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) no van poder acabar la seva participació degut al gran nivell de la prova, ni Pi a la categoria Elit on va quedar 89è de 96 participants. El representant andorrà en la màxima categoria havia de fer 8 voltes a l’exigent circuit, però el van tallar abans.
De la mateixa manera, li va succeir a Roger Turné a la categoria U23. L’andorrà havia de fer 7 voltes al recorregut i no el va poder finalitzar, perquè el van tallar abans. Malgrat tot, Turné va poder treure moltes conclusions en ser la primera prova que competia després de la lesió a Pal Arinsal.
Pi i Turné ultimaran la seva preparació de cara al Mundial que començarà el proper 11 de setembre.