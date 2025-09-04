Llum verda al bàtxelor en relacions internacionals de la UNIPRO Universitat Digital Europea

El Govern ha aprovat el decret que autoritza el títol oficial del bàtxelor en relacions internacionals de la UNIPRO Universitat Digital Europea. L’alumnat d’aquest bàtxelor podrà adquirir competències transversals com ara la capacitat de dominar la comunicació en diferents llengües per a expressar-se i comprendre missatges en diferents contextos i situacions; i de dissenyar i desenvolupar projectes i processos emprenedors des d’una perspectiva d’equilibri sostenible per a la transformació de l’entorn.
Els estudiants també podran desenvolupar competències específiques com l’anàlisi del funcionament de les organitzacions internacionals i altres actors de la societat internacional. A més, aplicaran els principals mètodes i tècniques de recollida i anàlisi de dades per a l’estudi dels esdeveniments internacionals.
En acabar els estudis, les persones titulades obtindran les competències professionals per a exercir com a tècnics, consultors i gestors en els àmbits següents: ministeris amb competències en matèria internacional, amb la possibilitat d’accedir al cos diplomàtic i consular, organismes internacionals, afers públics, organitzacions no governamentals (ONG), institucions privades internacionals, empreses de comunicació i consultories professionals, i en la logística i el comerç internacional.
La durada dels estudis –que tenen una càrrega de treball de 180 crèdits europeus– és de tres cursos acadèmics a temps complet dividits en sis semestres. No obstant això, aquests estudis també es poden cursar a temps parcial, adequant-ne la durada. La titulació s’imparteix en tres modalitats: presencial, no presencial i semipresencial.
Aquest pla d’estudis compta amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).