Organyà torna a exercir de capital literària amb la 29a Fira del Llibre del Pirineu

Organyà torna a ser aquest començament de mes la capital literària pirinenca amb la celebració de la Fira del Llibre del Pirineu, que arriba a la 29a edició. Al llarg d’aquest cap de setmana (5, 6 i 7 de setembre), la vila de les Homilies acollirà desenes de presentacions de novetats editorials d’autors pirinencs o vinculats a la serralada, juntament amb diverses activitats culturals i debats, com per exemple el que obrirà el programa per a parlar sobre la salut del català en un àmbit concret.
I és que la primera activitat, aquest divendres, dia 5 de setembre, al matí (10.00 h), serà la jornada “Com veig la salut del català en el món digital”. Walter Capdevila, creador de contingut; Júlia Fernández, cap de la Biblioteca Nacional d’Andorra i viquipedista en català, i l’estudiant d’enginyeria urgellenc Markus Urban, especialitzat en Intel·ligència Artificial i creador de la Cati (el primer assistent virtual en català per a gent gran), debatran sobre l’estat actual de la llengua del país en l’àmbit d’internet i de les noves tecnologies.
La inauguració oficial tindrà lloc divendres mateix, a les 7 del vespre, amb el diàleg “Les primeres paraules en català” que anirà a càrrec de Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya; Josep Vicenç Mestre Nogué, autor de ‘Paraules de President. Nació i Estat’, i l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà. A la nit, el grup Terra Escrita, amb la col·laboració de la ballarina Marta Moran, representaran l’espectacle literari “Veus en dansa” i el duet Magari oferirà un concert de música tradicional.
Les Homilies modernes, amb Joan-Lluís Lluís i Jordi Pasques
Dissabte al matí es farà la recepció a les biblioteques i l’esmorzar amb l’homileta literari. Al llarg de tota la jornada se succeiran les presentacions de llibres, els contacontes, la música i l’animació per diversos carrers de la vila. Al migdia prendrà el protagonisme la ja tradicional i esperada Carrerada de Llibres: una filera de persones al costat de la travessera de la C-14 llegint llibres, amb la voluntat de compartir la lectura i de reivindicar el llibre com a font del saber.
Dissabte al vespre tindrà lloc l’acte central amb la lectura de les Homilies Modernes. Enguany seran a càrrec de l’escriptor, traductor i columnista nord-català Joan-Lluís Lluís i del naturalista, escriptor i divulgador olianès Jordi Pasques. Tot seguit es farà el lliurament dels Premis literaris Homilies d’Organyà, que en aquesta edició han rebut 267 originals, repartits en les set categories. Tots els noms dels guardonats es faran públics en aquesta vetllada, amb l’excepció un any més del Premi Mossèn Albert Vives, que atorga Òmnium Alt Urgell i que es dona a conèixer prèviament. En aquest cas, aquest dimecres mateix s’ha anunciat que enguany es concedirà al músic i divulgador cultural cerdà Pep Lizandra.
A la Fira hi participaran amb estand propi 34 editorials i llibreries. L’espai firal estarà situat al centre històric d’Organyà, ocupant la plaça de l’Església, el carrer del Mig i part dels carrers de la Granada i del Sol. A la plaça també hi haurà l’escenari on tindran lloc la majoria d’actes, mentre que al peu del carrer del Mig s’hi trobarà l’escenari de les activitats adreçades al públic familiar.
Homenatge a Josep Colom i concert de cloenda amb Halldor Mar
L’últim dia, diumenge, es farà un acte d’homenatge pòstum a Josep Colom Prió, impulsor del servei de taxi ‘Passem el Cantó’ entre Sort i la Seu d’Urgell i activista cultural pallarès, que va morir aquest mes de maig passat.
El mateix dia, el concert de cloenda serà a càrrec de Halldor Mar, músic i cantant islandès establert des de fa anys a Catalunya i que s’ha fet famós per la seva adaptació a l’anglès de moltes de les peces contemporànies més conegudes de la música popular en català.
Facilitar el seguiment a persones sordes
A la presentació, finalment, s’ha fet un esment especial a la voluntat de la Fira de suprimir barreres de comunicació per a persones sordes. Per això aquest any s’afegirà la interpretació amb llengua de signes catalana a l’acte de cloenda, que s’afegeix així a la iniciativa que ja es va encetar l’any passat amb l’acte de lectura de les noves Homilies i amb la inauguració. D’altra banda, totes les presentacions i activitats en els dos escenaris es podran seguir en streaming des dels canals oficials de YouTube de l’Ajuntament i de la Fira.
La Fira del Llibre del Pirineu és organitzada per l’Ajuntament d’Organyà i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell amb el suport del Govern d’Andorra, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran i el Departament de Cultura de la Generalitat, a més de la col·laboració de diverses entitats.