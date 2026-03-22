Organyà organitza una Jornada de Creació Literària

L’Ajuntament d’Organyà, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), organitza la segona Jornada de Creació Literària ‘Organyà, Terra d’Aigua’. L’activitat es durà a terme el dissabte, 2 de maig, al matí, a la Sala Xart de l’Ajuntament ganxo. Prenent com a motiu literari l’entorn natural de la Font Bordonera, el poeta i novel·lista Vicenç Llorca proposa una jornada d’escriptura creativa.
Els participants gaudiran de la pràctica literària en format de taller. Després d’orientar el sentit de l’escrit que es durà a terme, es farà una sortida a la Font Bordonera. A partir de la visita, es convidarà a escriure la pròpia experiència creativa mitjançant el diàleg entre la font i la terra. La jornada es clourà amb una reflexió col·lectiva sobre el procés creatiu viscut.
Amb aquesta activitat es vol reivindicar que Organyà “ocupa un lloc emblemàtic dins la història de la llengua i la literatura catalanes” i que “l’existència d’un scriptorium medieval al voltant de la Col·legiata de Santa Maria va provocar una rica activitat d’escriptura”. L’any 1905, Joaquim Miret i Sans va descobrir a la rectoria de l’església un dels textos més antics escrits en llengua catalana: les Homilies d’Organyà. També es vol vincular amb la literatura la ubicació singular de la vila, “en una vall presidida per la visió imponent de la muntanya de Santa Fe, la Font Bordonera i el pas del riu Segre”.
PROGRAMA:
10:00h: Benvinguda de les autoritats i presentació de la Jornada.
10:15h-11:00h: Orientació de l’escrit a dur a terme.
11:00h-13:00h: Desplaçament a la Font Bordonera. Taller d’escriptura prenent el diàleg entre la terra i l’aigua com a base d’inspiració de textos literaris.
13:15h-14:00: Posada en comú del treball realitzat i reflexió col·lectiva sobre el procés creatiu.
14:00h: Cloenda de la Jornada.