En marxa la construcció de l’edifici Barnahus de l’Alt Pirineu i Aran, a la Seu d’Urgell

Aquesta setmana han començat les obres de construcció de l’edifici Barnahus de la Seu d’Urgell, que donarà servei a tota la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran per a atendre infants o adolescents d’aquestes comarques que hagin estat víctimes d’abusos o agressions sexuals. La ubicació definitiva de la instal·lació en en una parcel·la de la part alta de l’Horta del Valira, a prop de la confluència entre l’avinguda del mateix nom i el carrer de Circumval·lació.
Aquests dies s’ha iniciat el moviment de terres, després que al començament d’aquest mes ja s’havia delimitat el terreny amb tanques. Els treballs previs també han comportat la tala i desaparició de diversos arbres de grans dimensions que fins ara havien format part del paisatge d’aquest indret.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha valorat positivament l’inici de les obres perquè donen compliment a l’anunci que ja s’havia fet l’any passat de dotar la Barnahus de la seva ubicació definitiva a l’Alt Pirineu. Barrera recorda que “per desgràcia” encara hi ha força casos d’abusos sexuals a menors a les comarques pirinenques, com també a la resta de Catalunya, i per això és important disposar d’un equipament en condicions on les víctimes puguin rebre tot el suport necessari per a poder superar aquesta situació i refer la seva vida.
La nova Unitat Integrada d’Atenció a Infants i Adolescents cerca “aconseguir un bon funcionament, coherència i contenció formal”, mitjançant “una construcció sostenible a nivell material i energètic”, segons es detalla a l’aprovació. Amb aquesta premissa, l’edifici constarà d’una sola planta, tindrà forma rectangular i seguirà la geometria de la parcel·la on s’ubicarà. Les obres tenen un pressupost d’uns 980.000 euros.
La Barnahus ja fa dos anys que és present a la Seu, en un emplaçament provisional al nucli urbà, i en el seu primer any de funcionament ja va atendre fins a 64 casos. El desplegament de la xarxa de nous centres es va iniciar al 2024 i s’afegien a l’espai pioner que ja s’havia obert prèviament a Tarragona. Actualment també n’hi ha a Barcelona, Lleida, Girona, Terrassa, Badalona, Granollers, Mataró, el Prat de Llobregat, Manresa, Vilanova i la Geltrú i Tortosa.