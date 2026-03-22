L’Alt Urgell organitza una nova Jornada d’informació sobre estudis postobligatoris

El proper dijous, dia 26 de març, tindrà lloc la Jornada d’Estudis Postobligatoris de l’Alt Urgell. Des de les 10 del matí a les 4 de la tarda, el Passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell agruparà tota l’oferta formativa de la comarca i voltants per tal que totes les persones que vulguin començar una nova etapa educativa puguin conèixer, demanar i descobrir quin estudi els encaixa més.
La jornada té com sempre un doble objectiu: difondre l’oferta educativa i les famílies professionals que es poden cursar a l’Alt Urgell, des de batxillerat a cicles formatius de grau mitjà i grau superior, el grau d’INEFC i també estudis d’idiomes i música, entre d’altres, alhora que també es vol realçar l’oferta educativa que hi ha a la comarca i la seva estreta vinculació amb el futur laboral dels joves.
L’edició d’aquest any comptarà amb una fira oberta en què els centres educatius exposaran els estudis que oferten, entre els quals hi ha les tres modalitats de batxillerat i el batxibac, cicles formatius d’administració i gestió, màrqueting i comerç internacional, conservació del medi, activitats eqüestres, forestal, mecànica, electricitat, atenció a les persones, educació infantil i informàtica. Aquest any, com a novetat, hi haurà també informació sobre estudis esportius tant en cicles formatius com de grau universitari. També hi participaran l’Escola Oficial d’Idiomes, el Centre de Formació d’Adults, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el Conservatori de Música del Pirineu.
Al llarg de tot el dia hi haurà la possibilitat de rebre assessorament individual sobre itineraris, preinscripcions, formacions, beques i altres temes d’interès per als joves. Per a rebre aquesta atenció es podrà anar directament a la fira o demanar hora prèviament a través del telèfon de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell (973 35 56 08).
Per a tancar la jornada, a les 8 del vespre, s’ha previst una xerrada adreçada a famílies per a explicar els itineraris, resoldre dubtes i informar tothom que no pugui anar a la fira. Per a assistir a aquesta reunió, que es farà al Consell Comarcal i és oberta a tothom, cal inscriure’s prèviament a l’enllaç següent: Reservar la plaça.
La Jornada d’Estudis Postobligatoris l’organitzen l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, l’INS Joan Brudieu, el col·legi La Salle, l’Escola Agrària del Pirineu, l’IE d’Oliana, els Serveis Educatius Alt Urgell-Cerdanya, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.