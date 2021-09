Organyà celebra el 25è aniversari de la Fira del Llibre del Pirineu

La Fira del Llibre del Pirineu està d’aniversari. Des d’aquest divendres i fins diumenge, l’esdeveniment celebra la seva 25a edició. Al llarg dels tres dies, Organyà acollirà un gran nombre de presentacions de novetats literàries d’autors pirinencs o de temàtica pirinenca, que s’han publicat al llarg dels darrers dotze mesos. Tot plegat, complementat amb diverses activitats culturals i amb un reconeixement als qui han fet possible el creixement de l’esdeveniment.

La Fira s’inaugura aquest divendres, a les 7 de la tarda a l’Escenari de la Plaça, amb la presència de Josep Rull. L’exconseller de Territori de la Generalitat presentarà el seu llibre 1 dia d’ocubre i dos poemes: quan l’esperança venç la por, en què narra les seves vivències primer al capdavant de l’1-O i després com a pres polític. Una presentació que, a més a més, arribarà poques setmanes abans de la inauguració del túnel de Tres Ponts, que Rull va impulsar en la seva etapa com a conseller. Més tard, a les 10 de la nit, el club de lectura Terra Escrita farà una lectura dramatitzada. I a les 11, Arnau Obiols i l’Escola de Teatre de la Seu, amb la direcció de Joel Pla, presentaran un espectacle inspirat en la col·lecció de llibres Viatge Universal pel Pirineu, de Joan Obiols.

Dissabte, l’activitat començarà a les 10 del matí, amb l’obertura de les parades de les editorials i llibreries participants. Enguany hi prenen part l’Associació d’Editors d’Andorra (Editorial Andorra, Límits, Anem Editors i Aloma), Roser Guix, Voliana, Edicions del Pirata, Llibreria Purgimon, Pagès Editors, Editorial Piolet, Alpina, Llibreria Horitzons, Garsineu, Salòria, Tradillibreria, Sidillà, Ònix, Sàrria de Llibres, Lletra Impresa, Cuscusian’s, Àgilment i el musicòleg Artur Blasco. A la mateixa hora, Extremòfils oferiran una primera actuació de música de muntanya.

La primera sessió de presentació de llibres (10.30 h) permetrà conèixer les obres Boscúria (Miquel Bassols), Rates de biblioteca (Sebastià Bennasar), 30 varietats tradicionals de l’Alt Pirineu i Plantes Silvestres III (Col·lectiu Eixarcolant), La Terreta i Serra de Sant Gervàs (Juan Carlos Borrego),La mare dels ous! (Roser Guix), Gran és la negra nit (Domènec Ferran) i Alrededor de la mente (Montse Ríos). Paral·lelament, La Tribu Juganera explicarà Nous contes del Pirineu a l’escenari del carrer del mig.

A les 12 del migdia, es presentaran els llibres Dones, arbres i poesia (Marta Pérez Sierra i Margalida Capellà), Aigua Tèrbola (Concepció G. Maluquer), Sort – Tel-Aviv (Josep Calvet), Xiula la mort (Jaume Albert Ollé), Carlemany i Andorra (Oliver Vergés), La Cerdanya de 1603 (Lluís Obiols i Erola Simon), Els Set Pecats Capitals (Joan Descals i Mireia Juanola) i La màgia del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Montse Subirana). Al migdia, al carrer del Mig, també es podrà veure l’audiovisual ‘Els records de la Fira del Llibre del Pirineu’ i la presentació del conte Un drac a la vall d’Enclar(Jaume Prat). A més a més, a 2/4 de 2, a l’escenari principal hi haurà un Vermut literari amb el periodista i escriptor Xavier Bosch, autor de l’Homilia Laica d’enguany.

La tarda de dissabte començarà a 2/4 de 5 amb noves actuacions de La Tribu Juganera i Extremòfils. A les 5, es presentarà el llibre Les noves Homilies d’Organyà, que aplega les 16 homilies laiques presentades fins ara a la Fira del Llibre del Pirineu, amb un llistat d’autors de primer nivell. Són, per ordre cronològic: Pep Albanell, Maria Barbal, Albert Villaró, Imma Monsó, Biel Mesquida, Empar Moliné, Màrius Serra, Majat El Hatchmi, Antoni Marí, Care Santos, Pep Coll, Teresa Colom, Vicenç Llorca, Llucia Ramis, Raül Garrigasait i Irene Solà. Tot seguit, serà el torn del conte per a adults L’Emma (amb Roser Pubill, Mònica Jarauta i Urgell Mestre), el conte infantil El petit científic malvat(Dani Gómez i Carlo E. Galluci) i l’espectacle familiar El bagul de la música tradicional, amb el Duet Daura.

L’acte central de commemoració del 25è aniversari arribarà a les 6 de la tarda, a l’Escenari de la Plaça, i comptarà amb la participació de l’exalcalde de Montellà i Martinet, Amadeu Clausó, i amb els tres alcaldes d’Organyà d’aquestes darreres dues dècades: Joan Busquets, Antoni Fiol i Celestí Vilà. Posteriorment, a les 7, hi haurà un concert de La Sonsoni. La Fira del Llibre del Pirineu es va iniciar l’any 1997 a Martinet. La població cerdana va organitzar les sis primeres edicions fins que l’any 2003, per mutu acord dels dos municipis, es va traslladar a Organyà, on s’ha consolidat.

Homilies amb Xavier Bosch i Jaume Padrós

El programa de dissabte també inclou un any més el lliurament dels Premis Literaris Homilies d’Organyà. L’acte començarà a 2/4 de 9 del vespre amb la lectura de l’Homilia Laica, amb Xavier Bosch, i de l’Homilia Religiosa, que enguany, a proposta del Bisbat d’Urgell, llegirà el doctor Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona i una de les veus de referència en la lluita contra la COVID-19 a Catalunya els darrers mesos.

Enguany els premis han rebut més de 270 originals i presenten la novetat del ‘Premi Mort qui t’ha Mort’ de relats negres, dotat pel Govern d’Andorra i que ha tingut una bona rebuda per part dels escriptors. També és lliuraran novament els premis Pirineu de Narració Literària (creat l’any 1997), el Josep Grau i Colell de Poesia, l’Alt Urgell de Contes Curts de Joves Autors, el Lletres de Dones de Relats Curts, el Germans Espar i Tressens de Relats Viscuts, el Mn. Albert Vives a la Trajectòria Periodística i el Narieda de Redacció Infantil. Els interludis musicals seran a càrrec de la violoncelista Carolina Bartomeu.

L’última jornada, diumenge, començarà a les 10 del matí amb les presentacions dels llibres Els fills de la terra (Manel Figuera), Premi Guillem de Belibasta (diversos autors), Interpontes VI (Diversos autors, IECAU), Bestiari Pirinenc (Iñaki Rubio), Morts, qui us ha mort? (Iñaki Rubio), La pífia (Greg Coonen), Fugiu de la lluna plena (Albert Casamayor i Dani Gómez) i Natures. 11 relats entre mars, muntanyes, camps i boscos (diversos autors), a més del conteLa serp de Santa Fe(Noè Rivas i Mercè Valentitada).

A l’última sessió de presentacions, a 2/4 de 12, s’explicarà les obres Tolsoi. Traces (Joan Ganyet), Art brut (Raquel Picolo), Lawfare. L’estratègia de repressió contra l’independentisme català (Damià del Clot Trias), L’home que feia núvols de sucre (Agustí Franch), Dones al marge. Bruixes i altres històries d’estigma i oblit (Ivet Eroles), Què veus, eriçó? (Ramon Besora i Natasha Domanova) i El Rei Granota (Ramon Besora i Ignasi Blanch). La cloenda serà a càrrec de Bru Ferri i Enric Bartomeu (piano i veu).