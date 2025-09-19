Es tanca la campanya de prevenció d’incendis forestals amb un total de cinc actuacions per conats de foc

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, juntament amb el Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, han fet públics els resultats de la campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals, una temporada que enguany, a Andorra, ha sumat 85 dies des del 21 de juny fins al 14 de setembre i que ha clos amb un balanç positiu.
Durant aquest període, el Cos de Bombers ha dut a terme cinc intervencions per conats d’incendi forestal, que van ser extingits amb rapidesa en tots els casos gràcies a la intervenció dels efectius terrestres i, puntualment, amb el suport aeri de l’helicòpter. D’aquestes actuacions, tres van ser originades per accions humanes: una al costat d’un camí a la solana del Pas de la Casa, una altra al rec del Solà i la tercera al bosc de Sispony entre la CG-3 i el nucli urbà. Les dues restants es van produir a conseqüència del llançament de coets pirotècnics: una al camí de Santa Caterina, a la parròquia de la Massana, i una altra als voltants de l’església de Sant Cerni de Nagol, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. La presència de dispositius preventius va permetre una resposta ràpida i eficaç en tots els casos, evitar la propagació de les flames i minimitzar els danys.
Pel que fa als butlletins de perill d’incendis forestals, durant aquests mesos el Cos de Bombers ha emès un total de 7 butlletins de nivell 1 (perill alt) i 5 butlletins de nivell 2 (perill molt alt), que han afectat principalment les zones sud i centre del país. En aquest sentit, els butlletins de nivell 2 preveuen mesures preventives específiques, entre les quals destaca la prohibició d’utilitzar elements generadors de foc en espais naturals. Per aquest motiu, els comuns van procedir al tancament de les instal·lacions de barbacoes a les zones habilitades, mantenint obert l’accés general a aquestes àrees, però amb la prohibició expressa de no fer foc. Paral·lelament, en els períodes més crítics, es va reforçar la vigilància i el seguiment de l’evolució del risc i de les condicions meteorològiques.
En el marc de la campanya, el Servei Meteorològic Nacional ha emès un total de 17 avisos grocs i 3 avisos taronges per temperatures elevades. Aquests darrers han motivat l’activació de prealertes per part del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, amb la posada en marxa dels procediments preventius establerts, que inclouen, entre d’altres, la difusió de consells d’autoprotecció i missatges de sensibilització adreçats a la població. Així mateix, s’han emès 18 avisos grocs i 3 avisos taronges per tempestes, la qual cosa ha requerit un seguiment constant de l’evolució meteorològica per part dels serveis d’emergència. Tot i haver viscut un estiu especialment actiu pel que fa als avisos meteorològics, el Servei Mèdic Urgent no ha registrat cap incidència vinculada directament als períodes d’altes temperatures.
Atesa la tendència actual, en què els fenòmens meteorològics són cada vegada més extrems, el Departament de Protecció Civil continua impulsant accions de comunicació i prevenció orientades a sensibilitzar la població sobre els riscos. Amb aquesta finalitat, cal destacar les diverses iniciatives desenvolupades pel Departament, com ara la campanya de sensibilització ‘El foc no és un joc’, actualitzada l’any passat amb la utilització d’intel·ligència artificial per a la recreació d’imatges d’incendis, així com les accions informatives difoses a través de les xarxes socials.
Durant aquest període, s’han publicat 58 continguts relacionats amb els incendis forestals i a les altes temperatures, els quals han generat 100.000 impactes i més de 1.000 interaccions amb la ciutadania. Aquestes dades inclouen l’activitat desenvolupada a les plataformes d’Instagram, Facebook i X. Aquestes mesures, juntament amb l’aposta per eines d’alerta anticipada com la incorporació recent de la plataforma ARGOS permeten reforçar la capacitat de prevenció, seguiment i resposta davant situacions d’emergència, amb l’objectiu de protegir la població, els béns i el medi natural.