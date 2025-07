Organitzar una festa temàtica de cinema a casa

Uns amics en una sessió de cinema a casa (Getty Images)

Organitzar una nit de pel·lícules o un sopar temàtic inspirat en el món del cinema és una manera divertida i original de reunir amics o família per passar una estona memorable. Tant si ets un cinèfil apassionat com si simplement busques una activitat diferent, aquí tens alguns consells per a preparar-ho tot.

1. Tria la temàtica

Escull si vols centrar-te en:

Un gènere concret (terror, comèdia romàntica, ciència-ficció, etc.)

(terror, comèdia romàntica, ciència-ficció, etc.) Una saga o pel·lícula específica (Harry Potter, Star Wars, Marvel, Disney…)

(Harry Potter, Star Wars, Marvel, Disney…) Un estil general (pel·lícules dels vuitanta, Oscar, cinema clàssic, etc.)





2. Decoració

Usa pòsters de pel·lícules o pancartes tipus cinema

Fes una catifa vermella a l’entrada (una tela vermella ja fa efecte!)

Para una taula amb el menjar i les begudes i decora amb figures d’Oscar, amb alguna claqueta, etc

Crea entrades o “tiquets de cinema” personalitzats per als convidats

Posa llums tipus focus, una pissarra amb el programa (com si fos una cartellera)





3. Dress code

Demana als convidats que es disfressin de:

Un personatge de pel·lícula

El seu actor o actriu preferit

Seguint el gènere de la nit





Idees de jocs i activitats

Joc 1: Endevina la pel·lícula

Mostra escenes famoses (vídeos curts) o frases icòniques

Els equips han d’endevinar de quina pel·lícula és

Pots fer-ho amb mímica, dibuixos o sons també!





Joc 2: Trivial de pel·lícules

Prepara preguntes de tria múltiple o veritable/fals sobre:

Premis Oscar

Directors famosos

Trames de pel·lícules conegudes





Joc 3: Representacions improvisades

Dona a cada grup un gènere i una situació absurda (ex: “un robatori en una gelateria amb estil musical”)

Han de fer una mini escena d’1-2 minuts





Joc 4: Qui ho va dir?

Llegeix frases icòniques de pel·lícules (“Francament, estimada, m’és ben igual…”) i que endevinin qui ho diu i a quina pel·lícula





Activitat extra: Photocall

Prepara un racó amb fons temàtic i accessoris (ulleres de sol, barrets, espases làser…)

Que tothom es faci fotos com si estiguessin a l’estrena d’una pel·lícula





Altres idees