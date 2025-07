El burquini: la peça de bany que, a Catalunya, vol prohibir l’alcaldessa de Ripoll

Un dona en una piscina amb un burquini (Getty images)

El burquini és una peça de bany dissenyada específicament per a dones musulmanes que desitgen banyar-se mantenint-se fidels als seus valors religiosos i culturals. El seu nom prové de la combinació de dues paraules: burca i biquini. Es tracta d’un vestit de bany de dues o tres peces, confeccionat amb materials lleugers i resistents a l’aigua, semblants als utilitzats en banyadors esportius. Cobreix el cos gairebé completament, però està dissenyat per a permetre la llibertat de moviment dins l’aigua. A diferència del burca, el burquini no cobreix la cara, ja que està pensat per a l’activitat física i per a garantir la seguretat a l’aigua.

Tot i que el burquini va ser creat pensant en dones musulmanes practicants, especialment aquelles que segueixen un codi de vestimenta modest, el seu ús s’ha estès a altres persones. Algunes dones el trien per motius de protecció solar, per raons de salut o senzillament per comoditat. El burquini s’ha convertit en una opció alternativa al banyador tradicional.





Entre els avantatges d’usar un burquini, trobem:

Respecte per la diversitat cultural : Permet que moltes dones musulmanes gaudeixin de la platja o la piscina sense haver de renunciar a les seves creences.





: Permet que moltes dones musulmanes gaudeixin de la platja o la piscina sense haver de renunciar a les seves creences. Protecció solar : Cobreix gairebé tot el cos, fet que ofereix una alta protecció contra els raigs UV.





: Cobreix gairebé tot el cos, fet que ofereix una alta protecció contra els raigs UV. Comoditat i llibertat de moviment : Està dissenyat per ser funcional i pràctic dins de l’aigua.





: Està dissenyat per ser funcional i pràctic dins de l’aigua. Inclusivitat: Fomenta la participació de dones que d’altra manera podrien sentir-se excloses d’activitats aquàtiques públiques.





Quant als inconvenients, observem: