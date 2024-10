Espot destaca el compromís del Govern amb la Policia en la cerimònia de jurament dels agents de la 57a promoció

Les autoritats, els comandaments i els agents de la 57a promoció (SFGA)

Els nou agents de la 57a promoció del Cos de Policia han prestat jurament aquest divendres en un acte oficial que ha tingut lloc a la sala d’actes del Departament de Policia. L’esdeveniment ha estat presidit pel cap de Govern, Xavier Espot, i per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, així com pel director del cos, Bruno Lasne. En el seu discurs, Espot ha destacat el “paper fonamental” de la Policia “en qualsevol societat democràtica”, ja que garanteix un dels “pilars bàsics de l’estat de dret”: la seguretat. “A Andorra aquest concepte encara té un significat més important perquè fem de la seguretat un dels nostres baluards”, ha afirmat.

Precisament, el cap de Govern ha posat en relleu “la mostra de vocació i compromís envers el nostre país i envers tota la ciutadania” dels agents de policia. En aquest sentit, Xavier Espot ha emfatitzat que “la seguretat també és acompanyar, ser a prop de la ciutadania” i ha refermat, justament, que “l’esforç del Govern per invertir en la modernització de la Policia és constant pel nostre compromís en una qüestió que considerem especialment sensible i cabdal per al creixement del país, com també ho són l’educació i la sanitat, és ferm”.