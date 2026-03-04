La FAT i Andbank firmen un conveni històric per a promocionar l’esport al país

La Federació Andorrana de Tennis (FAT) i Andbank han firmat aquesta tarda de dimecres un conveni de patrocini amb l’objectiu de promocionar l’esport al país. L’acord ha estat signat entre el president de la federació, Gerard Blasi, i la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, en un acte celebrat a les oficines centrals de l’entitat bancària.
Amb l’objectiu de fer créixer l’esport, treballar i potenciar la base, així com continuar amb la promoció del tennis al Principat, tant Andbank com la FAT han arribat a aquest acord que servirà perquè en els pròxims anys es pugui fer avançar l’esport de la raqueta.
En aquest sentit, la directora de Banca País d’Andbank ha assegurat que “estem molt contents de sumar esforços amb la FAT i d’incorporar el tennis a la nostra cartera de patrocinis, per Andbank donar suport a l’esport del país i als seus esportistes és clau per a seguir connectant amb totes les capes socials d’Andorra”.
Per una altra banda, Blasi també ha destacat que “comptar amb el suport d’una gran institució, com és Andbank, ens ha d’ajudar a continuar creixent i a seguir avançant en els nostres objectius com a federació i li dona al circuit un punt de qualitat més”.
Un 2026 ple de competicions
Més enllà de l’acord de patrocini, aquesta tarda també s’ha presentat el calendari de la temporada 2026. Entre les principals novetats, el president ha confirmat l’organització d’un torneig internacional al país de categories inferiors amb dates encara per confirmar. “No tenim un marge d’avançament per a fer-ho i hem d’analitzar-ho perquè són necessàries quatre pistes, però ho veiem com una gran oportunitat per a promoure la base”, ha asseverat.
Sobre aquesta qüestió el director esportiu, Eric Garcia, ha apuntat que “cada cop tenim més joves als circuits nacionals i amb projecció de poder participar en tornejos de més nivell amb la intenció que algun dia arribin a formar part de la selecció nacional”.
Amb aquesta firma la Federació Andorrana de Tennis continuarà lligada de prop amb Andbank continuant així el suport dels darrers anys.