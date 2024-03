Ordino aprova un pressupost amb una previsió d’ingressos de 15,5 M€ i 5,6 M€ destinats a inversió

L’agent de circulació, Pere Baró, jurant el càrrec davant la cònsol major, Maria del Mar Coma (Comú)

L’aprovació del pressupost ha centrat la sessió de Consell de Comú a Ordino que ha tingut lloc aquesta tarda de dimecres amb l’abstenció dels consellers de la minoria. La previsió per a l’exercici 2024 té uns ingressos de 15.544,856 euros i unes despeses de 19.236.539,75 euros. La diferència prevista en 4.611.684 euros es cobrirà amb el romanent de tresoreria disponible del Comú. ‘L’objectiu és no generar ni contractar nou endeutament”, ha explicat el conseller de Finances i Pressupost, Ludovic Albós, en la seva intervenció.

En el capítol d’inversions al que es destinen 5.621.083€ destaquen la remodelació de l’Hotel Casamanya (1.209.000 euros); el desdoblament de la xarxa d’aigua potable (800.000 euros), i la remodelació de la zona d’aigua i relax del CEO (500.000 euros). Pel que fa a les millores de la via pública, destaca l’embelliment i l’ampliació de les voravies de la Clota Verda, zona d’entrada a la parròquia (300.000 euros), i l’adaptació dels passos vianants per a la circulació de mobilitat reduïda (30.000 euros). Les millores d’eficiència energètica en diferents edificis, afectarà a la instal·lació de plaques fotovoltaiques (edifici La Font i antiga casa comuna), la instal·lació d’aerotermia (edifici Casa Pairal i edifici La Font) i la millora de l’enllumenat Led a Prat de Call amb un total de 160.000 euros.

Pel que fa al total de l’endeutament pel pressupost 2024 ascendirà a 12.405.101,09 euros, el que suposa només el 82,28% del 200% permès. Per a retornar el préstec vigent és preveuen 920.000 euros. “Tot i que en general els ingressos van a l’alça, les entrades per impostos directes relacionats amb la construcció disminueixen en aproximadament 4 milions”, ha explicat Albós. El conseller ha parlat d’uns números realistes i continuistes que preveuen la davallada de la construcció i els compromisos adquirits amb les inversions que caldrà tirar endavant.

Pel que fa a la despesa corrent, el pressupost s’enfila a 13.165.456 euros, on destaca l’aplicació de l’IPC. L’increment de despesa de béns i serveis bé generat per la integració del nou servei d’aigua potable i clavegueram, integrada al departament de Manteniment i Serveis públics. Les despeses derivades de la implantació de l’administració electrònica i el compliment de l’Agenda 2030, són altres compromisos reflectits.

Segons la majoria comunal “els números presentats avui obren un nou marc pressupostari per als propers quatre anys de mandat (2024-2027), tal com preveu la llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i estabilitat pressupostària i fiscal”. L’objectiu d’aquests quatre anys és fer front a les inversions previstes sense generar nou endeutament. Pel que fa al marc anterior, els ingressos totals passen de 57.586.739 euros a 63.062.491 euros i s’incrementen en 5.475.752. Aquest augment ve ocasionat, principalment, per l’increment de la recaptació del capítol 3 (taxes, preus públics i altres) i també per l’increment de la quantitat rebuda en concepte de transferències.

En la mateixa sessió de Consell de Comú, avui dimecres, ha jurat el càrrec l’agent de circulació Pere Baró.