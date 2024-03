DA d’Andorra la Vella vota a favor dels comptes de 2023, sota mandat de Marsol i Astrié

David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté, consellers de Demòcrates a Andorra la Vella (DA)

Els consellers de Demòcrates d’Andorra la Vella han donat el vistiplau, aquest dimecres, en sessió de Consell de Comú, a la liquidació dels comptes de l’exercici 2023, sota mandat taronja i encapçalat per Conxita Marsol i David Astrié. L’exercici s’ha tancat amb 4,2 milions d’euros de superàvit, “fruit de la bona gestió del mandat comunal anterior“, ha defensat el mateix Astrié, “i de la dinamització de l’economia que hem promogut des de fa vuit anys“.

Referint-se concretament al superàvit, Astrié ha detallat que “compensa la davallada dels ingressos de 2022, el qual es va tancar amb dèficit fruit del bloqueig de projectes urbanístics d’aquell any” (tant al Comú com al Govern), el qual no van permetre l’entrada d’ingressos vinculats amb la construcció. “Ja vam dir en el seu moment que aquell dèficit vindria compensat l’any següent perquè els projectes entrarien més tard al Comú i repercutirien en positiu, el temps ens ha donat la raó i la nostra anàlisi s’ha complert“, ha manifestat el conseller Demòcrata, tot recordant que l’actual majoria, llavors a l’oposició, va ser molt crítica amb els comptes de 2022. “Abans de fer declaracions analitzem amb serietat i rigor les causes de tot plegat“, ha afegit.

Els comptes s’han aprovat per unanimitat en una sessió del Consell de Comú en què Astrié ha tret a la llum diverses adjudicacions per a instal·lar bandes reductores de velocitat a la parròquia. “Allò que criticaven durant la campanya, ho apliquen ara, i és normal perquè s’ha de ser respectuós amb el que demana la ciutadania“, ha plantejat, tot i recalcar -vist l’evidència-, que “en campanya no tot s’hi val i que no es pot fer demagògia“.

També hi ha hagut un canvi de plantejament pel que fa a la contractació de sostres decoratius de flors, elements utilitzats per a esdeveniments a la parròquia “que l’equip de Sergi González sempre havia criticat”. El conseller Demòcrata Miquel Canturri ha celebrat “que ara facin aquests projectes i que acompanyin els nostres comerciants“.

Finalment, i arran de les preguntes entrades pels consellers de Demòcrates (Astrié, Canturri i Rosa Maria Sabaté), el cònsol ha informat que encara no disposen dels estudis de càrrega de la parròquia. Astrié ha refermat que “és extremadament urgent tenir-los, perquè seran una eina fonamental en la revisió del Pla d’urbanisme aquest any“. La majoria tampoc ha donat més informació sobre el programa Reviu, “se’ns diu que hi ha 20 habitatges a disposició del Comú, però no sabem si és cert o no, si hi ha unes bases reguladores i unes condicions d’accés“, ha exposat Astrié. En qualsevol cas, el conseller ha assegurat que des de l’oposició estan disposats a aportar en el desplegament d’aquest projecte.