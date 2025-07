OpenAI anuncia noves eines per a construir agents

Intel·ligència Artificial (SmileStudioAP. iStock/GettyImages Plus)

Després del llançament dels primers agents, Operator i Deep Research, OpenAI ha presentat el primer conjunt de blocs de construcció dissenyat per a ajudar els desenvolupadors i empreses a crear agents útils i fiables de manera més eficaç. Els agents es conceben com a sistemes capaços d’executar tasques de manera autònoma en representació dels usuaris, un concepte que es materialitza gràcies a APIs i eines dissenyades específicament per al seu desenvolupament.

Durant l’últim any, OpenAI ha incorporat noves capacitats als seus models, com el raonament avançat, les interaccions multimodals o les tècniques de seguretat millorades, establint així les bases necessàries per a gestionar tasques complexes de múltiples passos. No obstant això, molts clients han assenyalat que transformar aquestes capacitats en agents llestos per a la producció pot ser un desafiament, ja que requereix iteració ràpida i una lògica d’orquestració personalitzada, sovint sense la visibilitat o el suport integrat adequat.





En aquest context, les novetats presentades per la companyia inclouen:

Responses API: una nova API que combina la simplicitat del Xat Completions API amb les capacitats d’ús d’eines de la Assistants API, cosa que permet als desenvolupadors construir la lògica central dels agents.

Noves eines integrades en la Responses API: entre elles, la cerca en la web (impulsada pel mateix model que utilitza la cerca en ChatGPT), la cerca d’arxius i l’ús d’ordinadors (basat en el model subjacent de Operator), la qual cosa proporciona als agents accés a informació i eines clau per a augmentar la seva utilitat.

Nou SDK d’agents: dissenyat per a orquestrar fluxos de treball d’un o diversos agents, a més d’incloure eines de monitoratge integrades per a rastrejar i inspeccionar l’execució dels processos dels agents.

Amb aquest llançament, OpenAI cerca simplificar el desenvolupament de la lògica central dels agents, optimitzar la seva orquestració i interaccions i facilitar la seva implementació mitjançant eines integrades. D’aquesta manera, s’estableixen les bases perquè els desenvolupadors puguin crear agents més potents de manera eficaç.





Per Tecnonews