Inclusió definitiva de les fàbriques de tabac de Sant Julià a l’Inventari general del patrimoni cultural

L’antiga fàbrica de tabacs CATSA (SFGA)

Cal Rafeló, la fàbrica de tabacs Reig i CATSA són tres construccions històriques i els exponents del patrimoni industrial del país a través del qual es pot llegir un segle d’història del tabac al Principat. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de preservar els seus valors arquitectònics, històrics, culturals i identitaris, el Govern ha aprovat la inclusió definitiva d’aquests tres edificis a l’Inventari general del patrimoni cultural d’Andorra, concretament a la secció segona com a béns immobles Inventariats (BI).

Aquesta aprovació culmina el procés administratiu per a la protecció patrimonial d’aquests edificis que es va engegar a l’abril després que el Govern fes pública la incoació de l’expedient d’inclusió d’aquests a l’Inventari general del patrimoni cultural, seguint l’aval del Consell Assessor de Patrimoni Cultural.

A més, cal recordar que el passat mes de març es va formalitzar la compra de l’edifici que acollia la fàbrica de tabacs CATSA, per part del Govern i del Comú de Sant Julià de Lòria. L’edifici es va adquirir per un valor de 4,2 milions d’euros, a parts iguals per a les dues institucions, i el Comú cedirà l’ús del 50% de la propietat a l’Executiu perquè s’hi desenvolupi un projecte estratègic i d’interès nacional.