Open FabLab Andorra la Vella obre les portes amb la vocació de ser un projecte social, educatiu i d’emprenedoria

Open FabLab posa la seva tecnologia a disposició de la ciutadania (AndorraCapital)

L’associació Open FabLab Andorra la Vella ha inaugurat oficialment aquest dimarts el local des del qual durà a terme la seva activitat de creació de coneixement al voltant de la fabricació digital i STEAM (Science-Technology-Engineries-Arts-Maths).

Tal com ha explicat el president de l’entitat, Pere Montes de Oca, es tracta d’un projecte social, d’educació i d’emprenedoria que té com a objectiu apropar aquesta tecnologia a un públic intergeneracional per tal que dugui a terme projectes personals, d’autònoms o d’empreses. “Volem que sigui un punt d’intercanvi de coneixement i que la gent sàpiga que pot utilitzar aquest tipus de màquines per a treballar i fer possible projectes innovadors”, ha apuntat.

L’espai de l’associació es troba ubicat a l’edifici ‘L’encaix’ d’Andorra la Vella (antiga Batllia, amb entrada pel Parc Central) i posa a disposició dels usuaris impressores 3D, una talladora làser i una de vinil per tal de fer realitat tota mena de projectes. D’aquesta manera, i amb la finalitat de donar suport als usuaris, l’entitat ofereix l’assessorament d’un FabLab Manager, una figura que ajuda a donar a conèixer les eines tecnològiques i supervisa els procediments.

L’acte d’inauguració ha comptat amb la presència de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior en funcions, Ester Vilarrubla, i del cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié. Precisament, Astrié ha manifestat que aquest nou punt de divulgació de coneixement “ens fa molta il·lusió perquè fa temps que el comú va darrere de projectes que puguin congregar joves i gent gran”.

En aquest sentit, ha apuntat que “és un centre de capacitació científica i tecnològica que pretén formar, un element imprescindible avui en dia”. El Comú d’Andorra la Vella cedeix de manera gratuïta l’espai, de prop de 100 metres quadrats, durant un període de 4 anys, a canvi d’avantatges per als ciutadans i empreses de la parròquia.

De fet, Open FabLab ofereix formacions en totes aquestes tecnologies per a tots els nivells per tal que tant els que comencen com els que ja tenen experiència puguin seguir aprenent de manera continuada. L’entitat també té la voluntat d’anar creant una comunitat entorn d’aquestes noves tecnologies, i que l’espai sigui un lloc on compartir tot aquest coneixement per a arribar a crear una base sòlida al país al voltant d’aquestes tecnologies.

Open FabLab Andorra la Vella és una associació sense ànim de lucre constituïda per l’associació Andorra Makers, i les empreses Andorsoft SA, Gamma Management i SL Soadco SL. A més, també compta amb el suport del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, el comú d’Andorra la Vella i Andorra Recerca + Innovació (ARI).