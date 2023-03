El color vermell, protagonista de les activitats del mes d’abril al Museu Carmen Thyssen Andorra

Cartell anunciant les activitats d’abril al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA)

El Museu Carmen Thyssen Andorra aposta aquest mes d’abril per redescobrir el color vermell i donar a conèixer les seves múltiples possibilitats artístiques a tots els públics. Aquesta tonalitat, que forma part de les sis games cromàtiques que conformen l’actual mostra expositiva KHRÔMA. L’univers emocional del color, ha vist modificat el seu significat al llarg de la història. Passió, supervivència o prohibicions seran algunes de les perspectives que es proposaran donar a conèixer al públic durant els tallers i les conferències.

Els dies 1 i 2 d’abril l’activitat familiar girarà al voltant del poder de la publicitat. Tenint com a referència l’obra propagandística de l’artista xinès Wang Guangyi, les famílies hauran de dissenyar un cartell publicitari d’un producte utilitzant el vermell com a color principal i amb materials diversos sota la tècnica collage.

Aprofitant la festivitat de la Pasqua, els caps de setmana del 8 i 9, com també el del 15 i 16 d’abril, es proposarà a les famílies dissenyar uns ous de Pasqua artístics on es combinaran diferents tècniques i estils de pintura. Durant la sessió, els assistents hauran de decorar uns ous de Pasqua seguint l’estil pictòric d’artistes tan icònics com Van Gogh, Khalo o Wassily Kandinsky, un dels artistes presents a l’exposició Khrôma.

El 22 i 23 d’abril coincidint amb Sant Jordi, les activitats tindran com a protagonistes els llibres i les roses. Per una banda, el dissabte 22 es farà un taller familiar al museu, en el qual els participants podran dissenyar un punt de llibre amb una rosa vermella i acompanyar-lo d’un poema. D’altra banda, el diumenge 23, de 10 a 14 h, el Museu Carmen Thyssen Andorra, participarà a la fira de Sant Jordi organitzada pel Comú d’Escaldes-Engordany amb una paradeta localitzada a la plaça Coprínceps on es vendran llibres d’art i productes de la botiga del museu.

El dijous 27, a les 19 hores, es presentarà la nova col·lecció de joies dissenyada per la marca Shiori, amb Silvia Hernández. En aquesta tercera edició de L’art fet joia, la col·laboració girarà al voltant del viatge emocional que representen els colors de Khrôma, amb una posada en escena que busca sorprendre els assistents i endinsar-los en el context íntim del procés creatiu de joieria. L’activitat és gratuïta i oberta al públic a partir de 12 anys, amb reserva prèvia.

Finalment, els dies 29 i 30 d’abril les famílies podran conèixer les obres d’estil pop art a través de la mirada de l’artista espanyol Antonio de Felipe amb un taller que anima a recrear l’icònic retrat de la Marylin Monroe, tot coneixent el significat del “vermell passió”.

Els interessats en participar en les activitats programades a l’espai EduCarmen podran escollir entre diferents sessions sota reserva prèvia i amb un aforament limitat. Cal destacar que els infants menors de 12 anys han d’estar sempre acompanyats d’un adult durant les activitats familiars.





PROGRAMA D’ACTIVITATS ABRIL 2023

1 i 2 d’abril 2023: TALLER DE CARTELLS PUBLICITARIS

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Sessions diumenge: 11 h i 12 h

Activitat familiar a partir de 4 anys

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

8 i 9 d’abril 2023: TALLER D’OUS DE PASQUA ARTÍSTICS

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Sessions diumenge: 11 h i 12 h

Activitat familiar a partir de 4 anys

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

15 i 16 d’abril 2023: TALLER D’OUS DE PASQUA ARTÍSTICS

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Sessions diumenge: 11 h i 12 h

Activitat familiar a partir de 4 anys

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

22 d’abril 2023: TALLER DE PUNTS DE LLIBRE DE SANT JORDI

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Activitat familiar a partir de 4 anys

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

23 d’abril 2023: VENDA DE LLIBRES

Paradeta de Sant Jordi

Plaça Coprínceps

De 10 a 14 h

27 d’abril 2023: L’ART FET JOIA amb Sílvia Hernández (Shiori)

Activitat gratuïta

A les 19 h

Sala d’exposicions MCTA

Oberta a tothom, edat recomanada mínim 12 anys

29 i 30 d’abril 2023: TALLER DE DECORA LA TEVA MARYLIN MONROE

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Sessions diumenge: 11 h i 12 h

Activitat familiar a partir de 4 anys

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult





Inscripcions gratuïtes i reserva prèvia.

Reserva a: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800.