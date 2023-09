Compromís ferm d’Andorra per a l’acompliment de l’Agenda 2030 a l’Assemblea General de l’ONU

Espot intervenint a la 78a Assemblea General de les Nacions Unides (Compte del Govern d’Andorra al YouTube)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat davant la 78a Assemblea General de les Nacions Unides que l’Agenda 2030 és un full de ruta universal que guia el futur del planeta cap a societats de pau sostenibles, resistents i integradores i ha expressat que “el compromís d’Andorra en l’acompliment dels objectius és ferm, tal com ha quedat palès en la presentació dels dos informes nacionals voluntaris de seguiment sobre l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles”.

Durant la intervenció davant del plenari de les Nacions Unides, Espot s’ha alineat amb el nou president de l’Assemblea General, Denis Francis, i amb el secretari general, António Guterres, “per a assegurar un futur viable i sostenible per a totes i tots” en un context d’emergència climàtica causada per l’acció humana. La convicció d’Andorra passa per reforçar la cooperació internacional i promoure una governança inclusiva i polítiques coordinades i solidàries. El cap de Govern ha dit que “des del nostre país estem preparats per a cercar més que mai els punts de convergència necessaris per a reconstruir la confiança i reactivar la solidaritat: accelerar l’acció sobre l’Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible”.

Andorra, ha destacat Espot, és un país d’alta muntanya especialment sensible al canvi climàtic i capdavanter a fer front a la transició energètica amb accions com l’establiment d’una taxa verda, l’aprovació de la llei d’economia circular que fixa el 2035 com l’horitzó per a assolir un model de producció en què la majoria dels residus passin a ser subproductes que es tornen a introduir a la cadena productiva, o la implementació de la gratuïtat del transport públic per a ajudar les famílies, però també per a reduir els viatges amb vehicles privats.





Condemna enèrgica a la guerra d’Ucraïna

Xavier Espot ha condemnat “enèrgicament” la violació de la integritat territorial i la sobirania d’Ucraïna i ha explicat l’adhesió d’Andorra a les declaracions de l’Assemblea General, i a les posicions expressades per altres organismes com el Consell d’Europa i a les sancions internacionals, en particular les de la Unió Europea. En aquest sentit, també ha assenyalat la contribució del Principat al suport dels més vulnerables, especialment de les dones i dels infants en zones de conflictes, com el Iemen, Pakistan, Etiòpia o el Sahel, a través dels programes de l’UNICEF i de la Creu Roja Internacional.

El cap de Govern ha posat èmfasi en dues efemèrides destacades: el 30è aniversari de l’adhesió d’Andorra com el 184è estat membre de les Nacions Unides, que va permetre assolir el reconeixement internacional i “fer sentir la nostra veu fora de les nostres fronteres”; i el 25è aniversari de l’adopció de l’Estatut de Roma, tractat fundacional de la Cort Penal Internacional. Espot ha recordat que Andorra va ser, juntament amb altres Estats de petita dimensió i la societat civil, agrupada a través d’ONGs, una peça clau per a la seva creació.





L’encaix d’Andorra amb la Unió Europea

“Som un estat que busca l’encaix amb la Unió Europea perquè per a avançar no podem obviar aquesta certesa: la interdependència geogràfica i demogràfica del nostre país amb Europa és total.” Amb aquestes paraules s’ha adreçat Xavier Espot al plenari de l’ONU, posant l’accent en el procés d’acostament a Europa amb la negociació d’un acord d’associació, alhora que ha ressaltat la importància per a Andorra de l’educació, la sanitat i del procés per a avançar cap una societat cada cop més igualitària. En aquest sentit, ha dit, “en els darrers anys el nostre país ha fet de la igualtat de gènere i de la no-discriminació un dels seus valors essencials”.

Xavier Espot ha clos la seva intervenció a l’Assemblea General de les Nacions Unides amb un missatge de ferm compromís amb els reptes globals: “les andorranes i els andorrans entenem que cal enfocar els esforços per a assolir els Objectius de desenvolupament sostenible, la lluita contra el canvi climàtic, l’extensió d’una educació de qualitat per a tots els habitants del planeta, l’enfortiment de les institucions de governança econòmica i totes les aspiracions de la comunitat internacional que ressonen en aquesta Assemblea General”.

El lema de la 78a Assemblea General de les Nacions Unides ha estat “Reconstruir la confiança i reactivar la solidaritat: accelerar l’acció sobre l’Agenda 2030 i els seus Objectius de desenvolupament sostenible cap a la pau, la prosperitat, el progrés i la sostenibilitat per a tots”.

Espot també ha volgut recordar la primera intervenció del llavors cap de Govern, Òscar Ribas Reig, quan Andorra va esdevenir membre de l’ONU, ara ha fet 30 anys. Una al·locució que reivindicava el paper de petits estats com el Principat en el context internacional.

Les intervencions dels caps de Govern al plenari de les Nacions Unides clouen una setmana intensa amb reunions al més alt nivell.