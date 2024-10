Un cabell amb les ones ben marcades (Belleza Activa)

Les ondulacions als cabells són un dels pentinats més populars i afavoridors, i per moltes raons! Són versàtils, s’adapten a tota mena d’ocasions i estils, i poden marcar la diferència en el teu look. Si estàs buscant inspiració per a aconseguir les ones perfectes, aquí, en aquest article, trobaràs un munt de trucs i tutorials.

Les ones són un sí rotund

Les ones de cabells aporten volum i moviment, i, a més, s’adapten a diferents longituds i estils personals. Són una excel·lent opció en qualsevol moment: naturals i informals per al dia a dia, surferes per a l’estiu, ones a l’aigua per a ocasions especials, etc.

Per si no fos prou, la seva versatilitat els permet adaptar-se a tota mena de rostres, ressaltant les millors característiques de tots ells. Per exemple, en rostres allargats crearem rinxols que afegeixin volum a costat i costat, mentre que en rostres rodons optarem per ones més planes. Amb la ratlla al costat, ens aportaran un extra de sofisticació.





Mans a l’obra: consells per a crear els teus rínxols al cabell

Prepara la teva cabellera

Comença amb el cabell net i desembolicat, per a aconseguir unes ones definides i sense frizz.





Aplica un protector tèrmic, si utilitzaràs eines de calor.





Escull el producte de pentinat adequat per al teu tipus de cabell. Si tens els cabells fins, usa una mousse o esprai voluminitzador. Si tens els cabells gruixuts, usa una crema o gel de definició. Existeixen productes específics per a crear rínxols que t’ajudaran a obtenir resultats fabulosos.





Dona forma a les teves ones

Tria l’eina que millor s’adapti al tipus de rínxol que vols crear: amb les de major diàmetre aconseguiràs ones més suaus i soltes, i amb les de menor diàmetre el resultat serà més marcat. La posició en la qual col·loquis l’eina influirà en el gir de l’ona i, per tant, en el resultat.





Divideix la teva cabellera en seccions i treballa una secció alhora. Això t’ajudarà a aconseguir unes ones uniformes i evitaràs que se t’embullin els cabells.





Deixa refredar els rínxols abans de tocar-los i, si vols que quedin més suaus i integrats, raspalla’ls amb una pinta de pues amples.





Fixa el resultat… i a brillar!

Aplica esprai fixador perquè les ones durin tot el dia.





Evitar tocar amb els dits, perquè no s’embrutin, agafin pes o perdin la forma.





Per bellezactiva.com