Olm i Ancion passen les eliminatòries dels sprints de la Copa del Món de Val Martello

Penúltima prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya de categoria absoluta, a Val Martello, amb la participació dels membres de l’equip nacional Oriol Olm, Lea Ancion i Max Palmitjavila. La jornada de dissabte es va dur a terme el relleu mixt amb la parella Ancion – Palmitjavila, de nou, provant sensacions, en la seva segona participació en la Copa del Món. La dupla de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va poder passar a la final A, acabant en la vuitena posició, però sobretot guanyant experiència i sensacions de cara a un futur. La nova final A suma, de cara reforçar una parella que està en alça.
Relleus Mixt:
1.- Johanna Hiemer – Paul Verbnjak. AUS. 35:42.3
2.- Alba de Silvestro – Michele Boscacci. ITA. 36:08.4
3.- Ana Alonso – Oriol Cardona. ESP. 36:09.0
8.- Lea Ancion – Max Palmitjavila. AND. 43:09.3
Diumenge s’ha dut a terme la prova dels sprints, on, novament els representants andorrans, han millorat les seves prestacions. Oriol Olm ha finalitzat en 18a posició final després d’acabar les qualificacions en 15a posició amb un temps 3:11:12 i després quedar 4rt en la seva sèrie amb un crono de 3:14:71. Per la seva part, Max Palmijavila, amb un temps de 3:17:25 ha finalitzat 32è i s’ha quedat a les portes de passar les qualificacions.
En categoria femenina, Lea Ancion ha finalitzat en 23a posició final amb un temps de 4:34:03 després de passar les qualificacions en 26a posició. En els quarts de final, la de la FAM ha finalitzat en 5a posició de la seva sèrie amb un temps de 4:12.3.
Sprints:
Categoria Masculina:
1.- Oriol Cardona. ESP. 2:56.8;
2.- Arno Lietha. SUI. 2:58.9;
3.- Nikita Filippov. AIN. 3:02.2;
18.- Oriol Olm. AND. 3:11.12
32.- Max Palmitjavila. AND. 3:17.25
Categoria Femenina:
1.- Emily Harrop. FRA. 3:21.5
2.- Giulia Murada. ITA. 3:29.3
3.- Margot Ravinel. FRA. 3:33.9
23.- Lea Ancion. AND. 4:12.3