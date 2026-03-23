El nombre d’ocupats en el quart trimestre de 2025 era de 53.891 persones amb un petit repunt de la taxa d’atur

La taxa d’ocupació estimada en el quart trimestre de 2025 se situa en el 82,4% de la població d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa un augment de 0,7 punts respecte a l’any anterior i de 0,3 punts si es compara amb el tercer trimestre de l’any. Així, el nombre d’ocupats s’estima en 53.891 persones. Per sexes, la taxa d’ocupació dels homes s’incrementa 1,3 punts respecte a l’any passat i 0,9 punts trimestralment. Quant a les dones, la taxa d’ocupació augmenta 0,2 punts en termes anuals, però decreix 0,3 punts en relació amb el trimestre anterior.
La població assalariada estimada és de 44.463 persones, és a dir, el 82,5% de la població ocupada d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa un augment de 0,1 punts respecte a l’any passat i una disminució de 0,7 punts en relació amb el tercer trimestre de l’any.
Quant a la taxa d’atur se situa en l’1,8% de la població activa i comptabilitza 1.054 persones d’entre 15 i 74 anys. Aquesta xifra representa un increment de 0,4 punts tant anual com trimestralment. Per sexes, en termes anuals la taxa d’atur masculina disminueix 0,2 punts, mentre que la femenina augmenta 1,2 punts. Respecte a la taxa d’atur trimestral, decreix 0,1 punts per als homes i augmenta 1,1 punts per a les dones.
Pel que fa a la taxa d’inactivitat, se situa en el 15,9% de la població d’entre 15 i 64 anys, que representa 10.419 persones. Aquesta taxa decreix 1,3 punts en termes anuals i 0,7 punts trimestralment. Per sexes, la taxa d’inactivitat masculina disminueix 1,1 punts en termes anuals i 0,7 punts trimestralment. Respecte a la taxa d’inactivitat femenina, decreix 1,3 punts respecte a l’any passat i 0,6 punts en relació amb el trimestre anterior.
En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur presenta un comportament mixt. Al quart trimestre de l’any, Andorra registra un 1,8%, Espanya un 9,9%, França un 8,1% i la Unió Europea (UE-27) un 5,9%. Pel que fa a les variacions anuals, Andorra, França i la UE-27 mostren un augment de 0,4 punts, 0,7 punts i 0,2 punts, respectivament, mentre que Espanya presenta una evolució positiva, amb una reducció de 0,7 punts. En termes trimestrals, Andorra i França registren un augment de l’atur, de 0,4 i 0,2 punts, respectivament, mentre que Espanya i la UE-27 mostren un descens de 0,6 punts i 0,1 punts.