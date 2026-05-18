Ocupació hotelera de la temporada d’hivern: “una campanya sòlida, regular i amb una molt bona resposta de la demanda”

La temporada d’hivern 2025-2026 s’ha tancat amb una ocupació hotelera mitjana del 66,72%, pràcticament en línia amb els elevats registres de la temporada anterior (66,96%). Des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) es fa una valoració positiva d’una campanya marcada per una demanda turística sostinguda, una elevada regularitat durant bona part de l’hivern i unes condicions de neu molt favorables que han contribuït a mantenir una activitat hotelera intensa durant els mesos centrals de la temporada.
La presència de neu ja des de l’inici de la campanya d’hivern va tenir un impacte especialment rellevant sobre el comportament de la demanda, segons expliquen des de la UHA. Poder iniciar la temporada amb bones condicions als dominis esquiables va generar confiança en el mercat, va estimular les reserves anticipades i va permetre treballar amb una major estabilitat comercial des de les primeres setmanes.
Aquest factor va ser aprofitat estratègicament pels establiments hotelers, que van intensificar les accions de prevenda, comercialització anticipada i promoció dels períodes clau de la temporada, especialment Nadal, gener i febrer. Aquesta anticipació comercial va contribuir a consolidar ocupacions elevades amb més previsió i a reforçar la regularitat de la demanda durant bona part de l’hivern.
La lleugera variació respecte a l’hivern 2024-2025 s’explica principalment per l’efecte calendari de la Setmana Santa, que la temporada passada va quedar plenament integrada dins del període hivernal i va tenir un impacte especialment positiu sobre les ocupacions hoteleres, mentre que enguany ha quedat fora del tram principal analitzat.
Un inici de temporada molt fort i anticipat
La temporada va començar amb força ja des del mes de desembre, amb una ocupació del 62,85%, superior a la de la temporada anterior i clarament per sobre de la mitjana habitual del període. Aquest bon comportament inicial va permetre consolidar una dinàmica molt positiva des de l’obertura de la campanya, especialment durant el pont de la Puríssima, les vacances de Nadal i els primers caps de setmana de neu.
Les bones condicions meteorològiques i l’arribada primerenca de la neu van permetre activar el mercat amb antelació i generar una percepció molt favorable de la temporada ja des de les primeres setmanes. Això va tenir una incidència directa sobre el ritme de reserves i sobre la confiança dels principals mercats emissors.
En aquest context, molts establiments hotelers van poder treballar amb estratègies comercials més anticipades que en temporades anteriors, reforçant accions de venda directa, paquets vinculats a l’esquí, estades de curta durada i polítiques de prevenda especialment enfocades als períodes de més demanda. Aquesta capacitat d’anticipació ha estat un dels factors que expliquen la regularitat observada durant gran part de l’hivern.
Les dades de les previsions (conegudes com a “on the book) publicades per la UHA ja apuntaven a principis de gener una evolució especialment positiva de les reserves per als mesos centrals de la temporada, amb nivells de comercialització anticipada superiors als habituals en diversos períodes clau.
Regularitat i solidesa durant els mesos centrals de l’hivern
El gener va confirmar aquesta tendència amb una ocupació del 80,52%, consolidant un nivell d’activitat molt elevat tant en caps de setmana com entre setmana. El molt bon comportament de la primera setmana de gener, amb ocupacions especialment altes a pràcticament totes les parròquies, ja evidenciava una temporada amb una demanda molt activa i sostinguda.
El febrer va tornar a registrar xifres molt sòlides, amb una ocupació del 85,27%, mantenint nivells molt elevats d’activitat turística coincidint amb les vacances escolars internacionals i unes excel·lents condicions per a la pràctica de l’esquí. Des de la UHA es destaca especialment la regularitat observada durant gran part de la temporada i la capacitat del sector per a sostenir una elevada activitat durant setmanes consecutives, en un entorn turístic cada vegada més competitiu i exigent.
Pel que fa al març, l’ocupació es va situar en el 70,88%, mantenint una bona dinàmica fins al tram final de la temporada gràcies al bon estat de les pistes, les nevades acumulades i la fidelització del client de neu.
Valoració del sector
Des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) es considera especialment rellevant la solidesa mostrada per la demanda turística durant tota la campanya i la capacitat del sector per a mantenir nivells elevats d’ocupació de manera continuada. La qualitat de l’oferta hotelera, la capacitat de comercialització anticipada, les bones condicions de neu i l’atractiu global de la destinació han estat factors determinants per a consolidar una temporada d’hivern positiva, estable i amb una elevada regularitat en els nivells d’activitat.