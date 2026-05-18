Les escoles de Sant Julià celebraran la VI Cadena Escolar Solidària

Aquest dimarts, dia 19 de maig, de les 10 a les 11 hores, se celebrarà a Sant Julià de Lòria la VI Cadena Escolar Solidària, un acte organitzat per Càritas Sant Julià i Càritas Andorrana amb la col·laboració de les escoles lauredianes andorrana i francesa, així com la Llar d’infants. La cadena estarà integrada per tots els alumnes de les escoles de Sant Julià de Lòria, des de les escoles fins a la plaça de la Germandat, aniran passant les peces —més d’un centenar— d’un trencaclosques que ells mateixos col·locaran i aniran construint.
La finalitat de la cadena és més de formació i sensibilització i pretén infondre l’esperit de solidaritat als escolars participants. L’acte, que té un caire festiu i popular, compta amb la col·laboració dels educadors i voluntaris, a més del Servei de Circulació del Comú.