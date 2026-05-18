Obert el termini per a presentar projectes a les noves convocatòries del programa Interreg-Sudoe

El Programa Interreg-Sudoe ha obert el termini per a presentar candidatures a la 3a i la 4a convocatòria de projectes del període 2021-2027. Aquestes dues convocatòries tenen com a objectiu impulsar la cooperació transnacional entre els territoris del sud-oest europeu i reforçar la transferència de resultats i la integració de noves eines en les polítiques públiques.
El Programa Interreg-Sudoe és un programa de finançament de la Unió Europea, que funciona des de fa més de vint anys i que dona suport al desenvolupament regional i a la cohesió territorial a les regions del sud-oest d’Europa. L’àrea geogràfica del Sudoe comprèn 26 regions i ciutats autònomes de quatre estats: Espanya, França, Portugal i Andorra. Les dues convocatòries prèvies han permès finançar 76 projectes transnacionals.
Les candidatures de la 3a convocatòria s’hauran d’inscriure obligatòriament en una de les tres temàtiques obertes: la gestió dels recursos hídrics, els recursos i les cadenes agrícoles i forestals o l’envelliment de la població.
Pel que fa a les entitats participants, els consorcis hauran d’incloure obligatòriament centres de recerca o universitats, agències o associacions especialitzades, autoritats públiques i xarxes temàtiques. Podran participar-hi entitats situades dins l’àrea elegible Sudoe, que inclou Espanya, Portugal, el sud de França i Andorra. Tot i que el Principat forma part del territori elegible del programa, les entitats andorranes no poden rebre ajut FEDER ni actuar com a beneficiàries principals dels projectes.
La 3a convocatòria disposa d’un pressupost total de 5.355.244 euros. El termini de presentació de candidatures finalitza el 30 de setembre i s’han de tramitar a través de la plataforma eSudoe2127. Per tal d’acompanyar les entitats interessades, s’organitzarà un webinar de presentació aquest mateix dimarts, 19 de maig, de les 09.45 h a les 13.15 h. Més informació i presentació de candidatures al web https://interreg-sudoe.eu/3a-convocatoria/.
Paral·lelament, el programa ha obert també la 4a convocatòria de projectes, centrats específicament en els incendis i l’envelliment de la població. Les propostes hauran de demostrar capacitat per produir resultats que abastin una part significativa del territori Sudoe, afavorir la transferència de solucions validades cap a les polítiques públiques i garantir la possibilitat de desplegar-les a major escala més enllà de la durada del projecte.
Els consorcis hauran d’estar formats per entitats amb capacitat per definir i executar polítiques públiques i amb competències normatives en la temàtica corresponent. En el cas dels projectes relacionats amb els incendis, hauran d’incloure organismes nacionals competents en protecció civil o gestió de riscos, autoritats regionals o locals i actors operatius o serveis d’intervenció dels tres estats membres del programa Sudoe. Pel que fa als projectes sobre envelliment, hauran d’integrar organismes nacionals vinculats a la salut o les polítiques socials, així com autoritats regionals o locals i actors operatius dels tres estats membres.
Com en la convocatòria anterior, podran participar-hi entitats situades dins l’àrea elegible Sudoe, inclòs Andorra, tot i que les entitats andorranes no poden rebre ajut FEDER ni actuar com a beneficiàries principals dels projectes.
La 4a convocatòria compta amb un pressupost total de 8.768.940,7 euros, dels quals 5.768.940,7 euros es destinaran a projectes relacionats amb els incendis i 3.000.000 d’euros a iniciatives vinculades a l’envelliment. El termini de presentació de candidatures es tanca igualment el 30 de setembre i s’han de fer arribar a través de la plataforma eSudoe2127.
També, per a donar suport a les entitats interessades, el programa organitzarà un webinar de presentació de la 4a convocatòria aquest dijous, 21 de maig, de les 09.45 h a les 13.15 h. Més informació i presentació de candidatures al web https://interreg-sudoe.eu/4a-convocatoria/.
Per a qualsevol informació complementària sobre les dues convocatòries, les entitats interessades poden contactar amb el Ministeri d’Afers Exteriors, al telèfon 875 704.