Obren els concursos per a la remodelació de l’avinguda de Joan Martí d’Encamp i de la plaça de l’Església del Pas

Render d’una part de la remodelació de la plaça de l’Església al Pas de la Casa (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha iniciat la licitació per a poder remodelar l’avinguda de Joan Martí d’Encamp i la remodelació de la plaça de l’Església del Pas de la Casa amb l’objectiu de començar les obres entre durant la tardor de 2025 i la primavera de 2026. La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “aquestes són dues inversions importants”, tant pressupostàriament com per l’impacte positiu que tenen en “la millora de l’entorn urbà i la dinamització econòmica i social”.

Mas ha recordat que “la millora de les avingudes i la plaça de Sant Miquel han tingut un impacte molt positiu en la revitalització comercial i social del centre d’Encamp” i ha afegit que “la millora de l’entorn urbà segueix sent una de les prioritats”.





Remodelació de l’avinguda de Joan Martí des de Prat de Genil fins a Prada de Moles

El projecte de remodelació de Joan Martí consistirà en una remodelació integral de l’avinguda, entre Prat Genil i Prada de Moles, donant continuïtat a la transformació urbana del centre d’Encamp i enfortint la cohesió del teixit urbà.

El conseller d’Obres Públiques i Urbanisme, Benjamí Rascagnères ha donat els detalls del projecte i ha recordat que el termini de presentació d’ofertes s’obrirà dimecres que ve amb la publicació al BOPA del plec de bases i hi haurà temps fins a l’1 d’octubre.

El conseller ha explicat també que, tot i que s’explicarà amb més detall quan s’hagin d’iniciar les obres, “en cap cas es preveu que hi hagi talls generals de la circulació”. L’objectiu és “desenvolupar les obres per fases” per a minimitzar al màxim les molèsties.

L’obra consistirà en una millora dels serveis públics soterrats i en superfície amb una visió de futur, assegurant la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat de les infraestructures bàsiques.

Es configurarà l’espai públic per a afavorir la seguretat viària i l’accessibilitat universal, fomentant un entorn inclusiu i lliure de barreres per a tothom. S’inclourà la renovació del paviment i les voreres per a crear un entorn més còmode, segur i visualment harmonitzat amb l’entorn urbà i el paisatge natural d’Encamp.

En relació als punts de llum s’instal·laran fanals moderns, de baix consum i d’alta eficiència energètica, millorant la seguretat nocturna i reduint l’impacte ambiental.

Per a augmentar la seguretat de les persones i reforçar la prioritat del vianant a l’espai públic es crearan passos de vianants elevats.

El projecte preveu l’ampliació dels espais destinats a vianants i la incorporació de zones verdes, afavorint la convivència, el descans i una millor qualitat ambiental, així com nou mobiliari urbà dissenyat per a fer l’espai més acollidor, funcional i integrat amb l’estètica d’Encamp, reforçant el vincle emocional amb l’espai públic.

La integració d’infraestructures intel·ligents que millorin la mobilitat, la gestió urbana i la sostenibilitat, és un dels punts previstos també en el projecte.

Aquesta remodelació es farà unificant estèticament el centre del poble, creant una imatge urbana coherent i atractiva, que reforci la identitat local i el sentiment de pertinença. Un dels objectiu de la remodelació és l’impuls a la mobilitat sostenible i els hàbits de vida saludables, amb espais pensats per a caminar i moure’s de forma segura i ecològica i una voluntat clara de dinamització comercial i social de l’avinguda com a eix central del poble, convertint-la en un espai viu, atractiu i de trobada per a la ciutadania, el comerç i les activitats culturals.

El pressupost estimat del projecte és de 6,5 milions d’euros.





Remodelació de la plaça de l’Església del Pas de la Casa

El Comú d’Encamp ha explicat també els detalls del projecte de reforma integral de la plaça de l’Església del Pas de la Casa, amb l’objectiu de revitalitzar aquest espai emblemàtic i convertir-lo en un punt de trobada accessible, sostenible i estèticament integrat amb l’entorn urbà i natural.

El projecte contempla la renovació del paviment amb granit, un material natural que s’harmonitzarà visualment amb les voravies existents, reforçant la coherència estètica del nucli urbà. Aquesta intervenció es complementarà amb la millora de l’accessibilitat universal, eliminant barreres arquitectòniques per a garantir un espai inclusiu per a totes les persones, especialment aquelles amb mobilitat reduïda.

Un dels punts centrals de la reforma serà la recuperació de la connexió entre la plaça i l’església, reforçant el seu paper com a espai simbòlic i social del poble. En aquest sentit, també es durà a terme la rehabilitació de les façanes i de la coberta de l’església, seguint criteris de respecte patrimonial i integració paisatgística.

La transformació inclourà la substitució de les jardineres actuals per solucions paisatgístiques més sostenibles, que s’adaptin millor a l’entorn natural del Pas de la Casa. A més, s’instal·larà mobiliari urbà funcional i acollidor, dissenyat per a afavorir la convivència i l’ús social de la plaça.

Una altra novetat destacada serà la creació d’una nova parada de transport públic, amb capacitat per a 30 persones, coberta i integrada visualment amb l’entorn, que millorarà l’experiència de les persones usuàries i reforçarà la mobilitat sostenible. El projecte també garanteix una gestió eficient del trànsit i la circulació de vianants, assegurant una plaça segura i funcional per a totes les edats.

Finalment, es preveu la modernització dels serveis públics bàsics —aigua, clavegueram, electricitat i telecomunicacions—, així com la millora de l’enllumenat amb sistemes de baix consum, respectant l’ambient nocturn i els valors paisatgístics. El projecte aposta per la sostenibilitat en tots els materials i processos, minimitzant l’impacte ambiental i promovent una transformació responsable de l’espai públic.

El pressupost estimat del projecte és d’1,1 milions d’euros.