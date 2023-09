Obertes les inscripcions de natació i per a la gent gran de la Massana

Activitats per a la gent gran a la Massana (Comú)

Al mes d’octubre donaran el tret de sortida les activitats esportives del Comú de la Massana. D’una banda, la natació per a infants, des d’aquanadons fins al nivell verd, amb una setantena de places disponibles. Les inscripcions s’han de fer online a través de la web www.lamassana.ad.

D’altra banda, també hi ha les activitats per a la gent gran, amb unes 200 places, que inclouen des de dansa irlandesa a ioga o tai-txí. A més, enguany es disposa de novetats com el tennis taula, les sevillanes o el ball sensitiu. D’altra banda, es mantenen les activitats de sempre, com els tallers de memòria -amb tres grups, a causa de l’alt interès-, els balls en línia o les classes de zumba. Les inscripcions es poden fer a la Casa Pairal.

Pel que fa a les activitats culturals, l’Escola de Música va donar el tret de sortida al nou curs la setmana passada i la Capsa, ha encetat les classes aquest dilluns.

D’altra banda, enguany l’Esplai de la Massana compta amb 148 infants inscrits, que estan atesos per una plantilla de quinze monitors.

Les activitats d’estiu, tant d’infants com de joves i gent gran, es van tancar amb un balanç molt positiu, tant pel que fa al nombre d’inscrits com pel que fa a la satisfacció dels usuaris.