L’equip de Joan Verdú torna de Nova Zelanda amb bon feeling

Joan Verdú entrenant a Nova Zelanda (FAE)

Joan Verdú ha tancat l’estada de pretemporada a Nova Zelanda i ho ha fet demostrant una molt bona progressió i un bon estat de forma. Amb un esquí cada vegada més sòlid, el seu creixement durant aquestes últimes setmanes ha estat el previst pel cos tècnic. Ara toca tornar a casa, descansar i pensar en la primera cita de la temporada, a Soelden (Àustria), el 29 d’octubre.

Després de la primera estada a Roundhill va arribar Coronet Peak, on es van deixar de banda les primeres baixades suaus, augmentant de mica en mica la intensitat. Ja per últim, el cos tècnic tenia planificats els blocs que quedaven per realitzar a Ohau, última parada de l’estada a Nova Zelanda, amb molta més exigència.

El 9 de setembre l’equip va arribar a Ohau des de Coronet Peak i, després del treball en una pista ja molt exigent, l’staff al complet i Joan Verdú es van preparar per al viatge de tornada. Els entrenaments, això sí, van haver d’aturar-se una mica abans perquè va entrar una tempesta de diversos dies de durada que no els va permetre continuar, “però la feina estava feta”, segons ha explicat el tècnic Juan Lago.

L’equip ha sumat molts dies d’esquí i de treball que han deixat un molt bon sabor de boca en l’staff, format per Juan Lago (entrenador), Damià Costa (preparador físic), Andrea Peretti (skiman) i Pol Ferrer (fisioterapeuta). A Nova Zelanda l’estada ha estat d’un mes (van volar el 15 d’agost i avui dimarts inicien el viatge de tornada), mentre que abans, del 19 al 23 de juliol, van esquiar a Saas Fee (Suïssa) en el que va passar el primer tast de neu de l’estiu.