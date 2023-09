La Fira de Sant Ermengol potencia la difusió de les activitats i amplia la Gastrofira

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la regidora, Gemma Tó (Aj. la Seu)

La mil·lenària Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell vol augmentar la seva projecció i afluència de públic i, per això, enguany, potenciarà la seva difusió a través d’internet i xarxes socials. Una altra novetat d’aquesta edició serà l’ampliació de la zona de ‘Food Trucks’ que conformen la Gastrofira, un dels diversos recintes actuals del certamen.

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, han presentat el programa complet d’activitats de la Fira de Sant Ermengol, que es podrà gaudir els dies 13, 14 i 15 d’octubre en diversos espais de la ciutat.

Barrera ha avançat que el principal atractiu de l’esdeveniment, la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, manté enguany el format de casetes de fusta de les darreres edicions, tot i que hi preparen canvis per a les següents edicions, que ara s’estan estudiant.

De la seva part, Gemma Tó ha destacat el canvi de format del programa d’activitats. En lloc del llibret que s’editava fins ara, es distribuirà un desplegable en format butxaca, que Tó considera que serà “més pràctic i sostenible” per a visitants i expositors. Entre els elements d’aquest fullet explicatiu, la regidora n’ha destacat el plànol informatiu, en el qual ara s’hi destaca les àrees d’aparcament disponibles i els indrets on els visitants hi poden trobar lavabos públics. I per a tothom qui vulgui ampliar informació, es podrà trobar tots els detalls de l’esdeveniment al web www.firasantermengol.cat, a la qual s’hi podrà accedir també des del codi QR del desplegable. D’aquesta manera, hi afegeix, s’aposta també per la digitalització.





Informació de la Fira de Formatges Artesans

Un dels elements destacats del programa és, lògicament, la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Per això, s’hi pot trobar informació sobre el llistat complet de formatgers que hi participen, el Concurs de Formatges Artesans, els productors convidats d’enguany, l’Aula de Tast i el Premi Amic del Formatge, que enguany es concedirà a Montse Ferrer.

A l’altre costat del desplegable, que coincideix amb la portada, s’informa dels altres recintes de la Fira de Sant Ermengol, com són la Fira de Productes Ecològics i de Proximitat, la Mostra d’Artesania del Pirineu, les parades de venda ambulant, l’Autofira, les propostes específiques de restaurants de la Seu, els comerços locals que ofereixen formatges del Pirineu i la Gastrofira.





Més espai de ‘Food Trucks’

Pel que fa a aquest darrer espai, ubicat a l’aparcament Doctor Peiró, Gemma Tó n’ha destacat que enguany s’amplia la presència de ‘Food Trucks’ al final del carrer Major amb un doble objectiu. D’una banda, donar resposta a molts visitants que durant el cap de setmana es trobaven amb problemes per a trobar un lloc on dinar o sopar, atès que molts restaurants de la ciutat estan plens per a l’ocasió. I de l’altra, consolidar un espai on afavorir la “socialització” més enllà de la Fira de Formatges i dels horaris habituals del certamen.

En aquest sentit, Tó també ha avançat que de cara a properes edicions volen apropar més la Fira de Sant Ermengol al centre de la ciutat, amb l’objectiu que els visitants coneguin millor la trama urbana i la seva oferta comercial, tot i que de moment estan estudiant com es pot dur a terme aquest canvi.

Tornant a la Fira de Formatges, aquesta edició manté la xifra d’uns 50 productors artesans d’arreu dels Pirineus, que ofereixen en total més de 150 varietats. La majoria de participants són del Pirineu català -entre ells, una desena de l’Alt Urgell i Cerdanya– però també n’hi ha prop d’una desena del País Basc, tres del Pirineu francès, tres més de l’Aragó i una formatgeria d’Andorra.

El formatge convidat de fora de Catalunya és Quesos Facendera, de la muntanya de Lleó. I com a novetat hi haurà un formatge català de fora el Pirineu; concretament, Formatgeria Camps, del Palau d’Anglesola.