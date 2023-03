Oberta la presentació de treballs al Premi Joles Sennell de Contes Infantils

Cartell del Premi Joles Sennell de contes infantils (Aj. La Seu)

La Biblioteca Sant Agustí, RàdioSeu i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja han obert el termini de presentació de treballs al Premi Joles Sennell de Contes Infantils. Aquest és el setè any que es concedeixen aquests guardons i la 14a edició des que es va crear el Concurs Contes que Compten. Els originals es poden enviar telemàticament fins al dia 7 de maig.

El concurs premia un any més contes adreçats al públic infantil i escrits per autors de totes les edats. Hi ha guardons en un total de cinc categories, dividides en franges d’edat: A (10-11 anys), B (12-13 anys), C (14-15 anys), D (16-17 anys) i E (majors de 18 anys). En cadascuna hi ha dos premis, a banda dels accèssits que decideixi el jurat.

Els contes han de ser inèdits, escrits en català i la temàtica és lliure. No poden haver estat premiats prèviament en altres concursos i només es pot presentar una narració per participant. L’extensió màxima és de fins a 5 pàgines de format DIN-A4, en lletra Arial a mida 12, interlineat doble i marges de 3 cm.

L’enllaç per a enviar els treballs és: https://goo.gl/KVyB6P. Cal adjuntar-hi el conte en format PDF, amb la portada (on hi ha de constar títol, pseudònim i categoria), juntament amb un fitxer amb el DNI o passaport digitalitzat de l’autor. Per a qualsevol dubte sobre la presentació dels contes, es pot contactar amb la Biblioteca Sant Agustí (biblioseu@aj-laseu.cat) o bé amb RàdioSeu (radioseu@radioseu.cat).

El jurat està encapçalat per l’escriptor Pep Albanell, que dona nom al premi mitjançant el seu pseudònim i que, alhora, és l’autor de capçalera de la biblioteca de la Seu d’Urgell. Enguany també en formen part Miquel Albero, de la llibreria El Refugi, Isidre Domenjó, tècnic de cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i escriptor, Lourdes Esteve, directora de la Biblioteca Sant Agustí, Genisa G. Carricondo, narradora i actriu, Pol Maese, de la llibreria El Refugi, Marta Pujantell, directora de RàdioSeu, i Isabel Rodríguez, docent del Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya. El lliurament de premis es durà a terme el divendres 9 de juny a la Biblioteca Sant Agustí, a dos quarts de vuit del vespre.

El certamen compta amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya (Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya), i amb el patrocini de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, Mútua de l’Alt Pirineu, Fustes Grau i Grau, Micro Seu, Cinemes Guiu i FeMAP. També hi col·laboren el Departament de Cultura de la Generalitat, Edicions Salòria, les llibreries de la Seu d’Urgell, Papereria Pepe y Dalda Joguets i la revista Cadí-Pedraforca.





Els premis

Categoria A. Guanyador: 100 euros oferts per MicroSeu, 100 euros gentilesa de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i un val de compra de la Llibreria 4 Fulls. Finalista: Val de compra de 50 euros de Papereria Pepe y Dalda Joguets.

Categoria B. Guanyador: 100 euros gentilesa de Mútua de l’Alt Pirineu, 100 euros gentilesa de l’Ajuntament de la Seu i val de compra de 50 euros de la Llibreria Papers. Finalista: val de compra de 50 euros de la llibreria Carlin-GoPrinters.

Categoria C. Guanyador: 100 euros gentilesa de Fustes Grau i Grau, 100 euros gentilesa de l’Ajuntament de la Seu, material informàtic valorat en 100 euros gentilesa del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i val de compra de 50 euros de la Llibreria La Salvat. Finalista: val de compra de 50 euros de la Llibreria Purgimon.

Categoria D. Guanyador: 400 euros gentilesa de l’Ajuntament de la Seu, material informàtic valorat en 100 euros gentilesa del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i val de compra de 50 euros de la Llibreria El Refugi. Finalista: 200 euros gentilesa de l’Ajuntament de la Seu.

Categoria E. Guanyador: 1.300 euros gentilesa de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, un e-book valorat en 129 euros gentilesa del Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya, una entrada doble per a un concert del FeMAP 2023 (valorada en 50 euros) gentilesa de l’Ajuntament de la Seu, i una subscripció bianual a la revista Cadí-Pedraforca, valorada en 40 euros. Finalista: 500 euros gentilesa de l’Ajuntament de la Seu i un lot de llibres.

Els guanyadors de cada categoria rebran també una entrada doble de Cinemes Guiu i un lot de llibres.

Tots els finalistes i accèssits rebran un lot de llibres. També rebran un lot de llibres valorat en 100 euros els centres educatius que participin (aportant 10 o més contes) i les escoles que formin part d’una ZER (5 contes o més).