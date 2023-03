PS SDP + recull les inquietuds de diferents col·legis professionals de la Salut

Pere López i Maria Carmen Garcia de PS SDP + (PS)

L’aliança socialdemòcrata formada pel PS i Progressistes-SDP ha celebrat aquests dies diverses reunions amb representants de col·legis professionals de l’àmbit sanitari. En els encontres hi ha participat el candidat a cap de Govern, Pere López, i la número sis de la llista nacional, Maria Carmen Garcia, qui s’han trobat amb el Col·legi d’Infermeria, l’Associació de Tècnics en Cures d’Auxiliars d’Infermeria, el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs i el Col·legi Oficial de Psicòlegs.

Pel que fa als reclams en infermeria, els socialdemòcrates han pogut copsar la problemàtica del col·lectiu amb l’homologació de títols, ja que només se’ls reconeix a Espanya i França i la tramitació és llarga; no haver de dependre dels metges per a fer prescripcions i fer derivacions i la regulació de les diferents especialitats en infermeria.

López i Garcia també han rebut les demandes dels Tècnics en Cures d’Auxiliars d’Infermeria, qui han manifestat que actualment hi ha cuidadores que estan exercint tasques d’infermeria i la necessitat de regular-ho amb les titulacions adequades, així com la creació d’un col·legi professional i poder formar part de l’Atenció Primària.

Finalment, les trobades també s’han realitzat amb el Col·legi d’odontòlegs i estomatòlegs, els quals reclamen que es faci efectiu l’augment de l’IPC anual -ja que no s’han revisat les tarifes des del 2010- i amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs, els quals sol·liciten que no hagin de ser derivats per un metge i que se’ls permeti directament ampliar les sessions amb els seus pacients.