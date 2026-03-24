Oberta la convocatòria per a sol·licitar els ajuts de tercer cicle del 2026 que augmenta la partida en un 11%

El Govern promou una nova convocatòria dels ajuts de tercer cicle. L’objectiu és, tal com es realitza des de l’any 2007, promoure l’excel·lència, la visibilitat i la internacionalització de la recerca, partint de la premissa que la recerca i el desenvolupament científic són elements imprescindibles que enforteixen la base científica i tecnològica d’un país, alhora que impulsen i milloren el seu desenvolupament social i econòmic.
Els ajuts es destinen a persones que estiguin en la fase inicial dels estudis de doctorat, que no hagin estat beneficiàries dels ajuts de tercer cicle del Govern anteriorment, i que el curs 2026-2027 facin el primer o el segon curs de doctorat. La finalitat dels ajuts és que els estudiants d’Andorra obtinguin el títol de doctor.
La dotació global de la convocatòria és de 108.000 euros. Es preveu atorgar dos ajuts, amb una dotació màxima de 54.000 euros cadascun, per un màxim de tres anys. En cas que la persona beneficiària faci el primer curs de doctorat el curs 2026- 2027, la durada de l’ajut és de tres anys consecutius; i, en cas que faci el segon curs de doctorat el curs 2026-2027, la durada de l’ajut és de dos anys consecutius.
Durant el període de vigència del contracte i de forma anual, la persona beneficiària ha de justificar documentalment que pot continuar els estudis de tercer cicle. Així, el ministeri encarregat de l’educació verifica que el beneficiari progressa adequadament i valida els documents presentats i, en funció de la documentació lliurada, actua d’ofici, tot mantenint el finançament de l’ajut, o bé sol·licita el seu retorn, si escau.
Les sol·licituds poden presentar-se, a través del servei de tràmits a partir de l’endemà que es publiqui la convocatòria al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i fins al 3 de juliol.
Ajuts per al pagament de matrícules de tercer cicle de l’any 2026
El Govern ha obert la convocatòria dels ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle corresponents a l’any 2026, amb l’objectiu de fomentar la formació en l’àmbit de la recerca i impulsar l’excel·lència acadèmica i científica.
La convocatòria preveu finançar totalment o parcialment les partides obligatòries de les matrícules de doctorat, amb una dotació global de 5.000 euros i un import màxim de 1.680,40 euros per curs i persona beneficiària.
Els ajuts s’adrecen a persones matriculades en programes oficials de doctorat que compleixin els requisits establerts a les bases, i es concedeixen d’acord amb criteris de publicitat, concurrència i objectivitat. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 9 d’octubre de 2026 i s’han de tramitar a través de la Seu electrònica del Govern d’Andorra o presencialment al Servei de Tràmits.