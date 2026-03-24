Aquest divendres s’inaugurarà el X Festival del Joc del Pirineu de la Seu

La Seu d’Urgell es prepara per a convertir-se, un any més, en l’epicentre del món lúdic amb la celebració del X Festival del Joc del Pirineu. Aquest divendres, 27 de març, el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila, encapçalarà els actes inaugurals d’aquesta edició especial del desè aniversari.
Inauguració oficial i premis
L’acte central d’obertura se celebrarà a les 19.30 hores, al saló de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Durant la cerimònia, es farà entrega del guardó Amiga del Joc, així com dels Premis Catalunya, reconeixent la tasca de persones i entitats en la difusió de la cultura del joc.
Prèviament, a les 18.00 hores, el conseller Vila, acompanyat per l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i altres autoritats, inaugurarà l’exposició dedicada a la figura d’Elisabeth Magie. Aquesta mostra vol reivindicar el llegat de Magie com la vertadera creadora del popular joc Monopoly, sovint oblidada per la història oficial.
Guia per a no perdre’s res: programes i horaris
Per a facilitar l’estada als milers de visitants que s’esperen durant aquest proper cap de setmana (del divendres 27 al diumenge 29 de març), l’organització ja ha editat el programa oficial en dues versions:
· Programa de mà: Amb la informació essencial i els horaris resumits per a una consulta ràpida.
· Programa extens: Amb el detall de totes les activitats, la graella completa de partides i el llistat de col·laboradors.
Ambdós documents estaran disponibles al punt d’informació de la Sala Sant Domènec, espai que també acollirà la gran ludoteca familiar, el cor del festival. També es pot trobar a Turisme Seu, hotels, restaurants i altres punts de la ciutat.
Inscripcions i reserves
L’organització recorda que algunes de les activitats programades requereixen reserva prèvia. Els tràmits es poden fer a través del web oficial fins aquest dimecres, dia 25 de març. A partir d’aquella data, les inscripcions restants s’hauran de gestionar presencialment durant el cap de setmana al mateix festival.
Per a més informació, consulta d’horaris i inscripcions, es pot visitar el portal: www.festivaljocpirineu.cat.