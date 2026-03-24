Un senglar ataca un caçador andorrà i el fereix al Pallars Jussà

Un caçador andorrà de 62 anys va resultar ferit aquest diumenge en ser envestit per un porc senglar durant una batuda a Abella de la Conca, al Pallars Jussà, a prop d’Isona. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 11.47 hores i fins a la zona s’hi van desplaçar efectius dels Bombers de la Generalitat amb un vehicle i un helicòpter. Tot i que l’incident va tenir lloc a prop de la carretera L-511, l’accés fins al ferit era complicat i es va haver de fer una operació de gruatge per a evacuar-lo per via aèria.
Segons les primeres informacions, i tal com recull RTVA, el caçador va disparar contra un senglar d’entre 50 i 60 quilos i l’animal, en sentir-se ferit, el va atacar. El president de la Societat de Caçadors d’Abella de la Conca, Joan Morgó, que es trobava al lloc dels fets, va explicar que no s’havia trobat mai amb una situació similar.
L’home, que estava conscient en tot moment, presentava una ferida oberta a la cama dreta, des del genoll fins al turmell. Després de ser evacuat en helicòpter fins a l’aeroport de la Seu, una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques el va traslladar a l’hospital de la capital alturgellenca.