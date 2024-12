Oberta la convocatòria per a accedir als pisos de lloguer assequible de l’edifici Tobira d’Andorra la Vella

Seu de l’Institut Nacional de l’Habitatge a la Casa Aristot Mora (SFGA)

L’Institut Nacional de l’Habitatge (l’INH) ha obert una oferta pública per a adjudicar un total de 27 habitatges de lloguer assequible situats a l’edifici Tobira d’Andorra la Vella. Aquest dilluns s’inicia aquest procés amb la publicació al BOPA i poden concórrer-hi a aquesta convocatòria, les persones que estiguin inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible abans del 7 de gener de 2025.

Amb aquesta finalitat i a partir d’aquesta data, en funció de la composició de la llar i de la tipologia dels habitatges disponibles, l’INH notificarà individualment a cada unitat familiar inscrita al Registre que siguin susceptibles de complir amb els requisits per a informar-los d’aquesta convocatòria. Les persones i famílies acceptades podran manifestar la seva voluntat de participar en el procés d’adjudicació abans del 21 de gener de 2025.

Els habitatges que s’adjudicaran en aquesta convocatòria són un total de 27 pisos i compten amb diferents superfícies i, per tant, també diferent preu assequible inicial. En aquest sentit, els pisos oscil·len entre gairebé 40 metres quadrats i quasi 96 metres quadrats, amb un preu assequible inicial de 416,38 i 992,60€, respectivament.

La renda per la cessió de l’ús de l’habitatge és equivalent al 30% dels ingressos regulars sense que en cap cas, pugui superar el preu de mercat menys un 25%. Les famílies que no puguin cobrir el preu assequible de l’habitatge poden ser beneficiàries d’un ajut per a l’habitatge de lloguer que cobreixi la diferència, sempre que reuneixen els requisits per a gaudir-ne.





Sobre el Registre de sol·licitants d’habitatges a preu assequible

El procés de valoració d’una inscripció pot allargar-se fins a dos mesos i vista la previsió de properes ofertes públiques, s’encoratja a les persones i les famílies que necessitin d’un habitatge a preu assequible presentin la sol·licitud corresponent per a inscriure’s al Registre i així puguin aspirar-ne a una adjudicació.