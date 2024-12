L’Handbol Serradells tanca l’any líder amb una victòria de prestigi a Barcelona

La plantilla de l’Handbol Serradells. Foto: Arxiu / Club

L’Handbol Club Serradells aconsegueix una nova victòria de prestigi, a Barcelona, davant l’Handbol Sant Andreu C. Amb un resultat de 24 a 33, els andorrans sumen el triomf més important de la primera volta i es col·loquen líders provisionals de la lliga. El partit, disputat dissabte a les 20 h, va començar amb un minut de “no joc” en senyal de protesta pels esdeveniments recents ocorreguts a Galícia.

Quan l’enfrontament va arrencar, ambdues defenses van marcar el ritme. Els dos equips es van mostrar molt sòlids al darrere, i el marcador no es va estrenar fins al minut 4. Els locals van apostar per una defensa 3:3 inicial, dificultant les penetracions de l’atac andorrà i obligant el Serradells a treballar per a trobar espais.

Amb el pas dels minuts, els andorrans van començar a ajustar-se al plantejament defensiu del Sant Andreu. Van neutralitzar el joc del pivot local Oriol Virolla i, gràcies a diverses recuperacions en defensa, van aconseguir capgirar el marcador. Al descans, el Serradells ja liderava el partit amb un avantatge de 3 gols (14-17).

A la represa, el Serradells va sortir decidit a ampliar la seva diferència, dominant els primers cinc minuts. No obstant això, una baixada de ritme va permetre als barcelonins apropar-se a només dos gols. Pau Pérez va reaccionar ràpidament amb un temps mort que va donar aire als seus jugadors. A partir d’aquí, els andorrans van mantenir el control del partit i, al minut 23, van fer una nova estirada definitiva. Amb un joc ràpid i efectiu en atac, van acabar trencant del tot la resistència local fins al 24-33 final.

L’entrenador, Pau Pérez, valorava la importància del treball defensiu: “Estic molt feliç, sobretot pel joc que hem fet avui. Veníem molt mentalitzats i hem treballat molt durant la setmana per a minimitzar els seus punts forts. El control del pivot i el dos contra dos amb el central han estat excel·lents. Tot i les exclusions, hem vist una defensa molt junta, molt en bloc, que ens ha donat la victòria.”

David Rojo, un dels jugadors destacats, també expressava la seva satisfacció pel partit: “Espectacular, espectacular. Partits com aquest són dels que agrada jugar, amb l’ambient intens a la pista i un arbitratge complicat per la tensió entre els equips. Guanyar així i marxar de vacances amb aquesta sensació és una passada.”

Sobre l’evolució de l’equip durant la primera volta, Rojo afegia: “Som una família dins del vestuari i això es veu a la pista. Gràcies al míster, hem donat un salt de qualitat important tant en els entrenaments com en els partits. Estem a tope”.

Amb aquesta victòria, el Serradells tanca l’any com a líder, amb 8 victòries, 1 empat i 1 derrota. La competició es reprendrà el 19 de gener, quan els andorrans disputaran l’últim partit de la primera volta davant el Vilanova i la Geltrú, en un duel que es preveu decisiu per a consolidar la seva posició al capdavant de la classificació.